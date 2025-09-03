Tudomány
A DNS-ünkben rejtőző vírusok jelenthetik az orvostudomány következő nagy áttörését
A tudósoknak először sikerült háromdimenziós képet alkotniuk az emberi genom "sötét anyagába" rejtőzött retrovírus egyik kulcsfehérjéjéről - az áttörés új utakat nyithat a rák, autoimmun és neurodegeneratív betegségek diagnózisában és kezelésében.2025.09.03 08:02ma.hu
Bár minden ember genetikai állományát saját DNS-e határozza meg, kevesen tudják, hogy annak mintegy 8 százaléka nem emberi eredetű. Ez a genetikai „örökség” évmilliókkal ezelőtti vírusfertőzések nyoma: olyan vírusoké, amelyek egykor megfertőzték őseinket, majd beépültek az örökítőanyagba, és generációról generációra öröklődtek tovább. A legtöbb esetben ezek a vírusmaradványok inaktívak, csendben lapulnak a genom úgynevezett „sötét anyagában”. Most azonban amerikai kutatóknak sikerült láthatóvá tenniük ennek az ősi örökségnek egy eddig rejtett, de potenciálisan kulcsfontosságú darabját.
A La Jolla Immunológiai Intézet (LJI) kutatói a Science Advances tudományos folyóiratban tették közzé felfedezésüket, amelyben elsőként írták le egy emberi endogén retrovírus (HERV-K) felszíni glikoproteinjének, az Env nevű fehérjének háromdimenziós szerkezetét. Ez az első alkalom, hogy egy emberi HERV-fehérje szerkezetét sikerült felderíteni, és mindössze a harmadik eset, amikor retrovirális burokfehérjét (a HIV és az SIV után) ilyen részletességgel elemeztek. A felfedezés mérföldkő a strukturális biológiában, és új reményt jelent a célzott diagnosztika és terápiák fejlesztésében.
A HERV-K Env fehérje evolúciós múltunkban a retrovírusok fertőzőképességéért volt felelős, mára viszont megváltozott szerepben jelenik meg: bizonyos daganatok felszínén, illetve autoimmun és neurodegeneratív betegségekben szenvedő páciensek sejtjein is kimutatható. Ezért vált fontossá annak pontos megismerése. A probléma mindeddig az volt, hogy ezek a fehérjék rendkívül instabilak – a fertőzést elindító „előfúziós” állapotuk annyira érzékeny, hogy a legkisebb hatásra is szerkezetet váltanak. Ahhoz, hogy a kutatók rögzíthessék és tanulmányozhassák ezt az állapotot, apró aminosav-módosításokat hajtottak végre, hogy a természetes formát stabilizálják.
A vizsgálatokhoz a világ egyik legfejlettebb képalkotó technikáját, a krio-elektronmikroszkópiát alkalmazták, így sikerült három különböző pillanatképben is leképezni az Env fehérjét: a sejt felszínén, a fertőzés elindításának pillanatában, valamint akkor, amikor ellenanyagokkal kapcsolódik össze. Az eredmények meglepetést hoztak: míg más retrovírusok (például a HIV) burokfehérjéi alacsonyabb, zömökebb szerkezetű trimerként jelennek meg, a HERV-K Env magasabb, karcsúbb és a molekulák összefonódása is egyedülálló, eddig ismeretlen mintázatot követ.
A kutatók által előállított ellenanyagok segítségével már nemcsak az Env szerkezetét tudták stabilizálni, de az immunválasz lehetséges mechanizmusait is feltárták. Ezek az antitestek képesek megkülönböztetni a daganatos sejteket az egészségesektől – például emlő- vagy petefészekrák esetén –, mivel utóbbiakon nem található meg az Env fehérje. Az ellenanyagokat autoimmun betegségek – például lupus és rheumatoid arthritis – vizsgálatára is használták, és sikeresen azonosították a gyulladást okozó neutrofileken megjelenő HERV-K Env jelenlétét, amit egészséges kontrollcsoportokban nem tapasztaltak.
A HERV-ek iránti tudományos érdeklődés gyorsan növekszik, és egyre több betegség esetében fedezik fel ezeknek az ősi vírusmaradványoknak a szerepét. A most feltárt struktúra nemcsak új diagnosztikai eszközök fejlesztésére ad lehetőséget, hanem potenciálisan célzott terápiák kidolgozását is megalapozhatja, különösen ott, ahol a hagyományos kezelések nem elég hatékonyak.
A genetikai múlt ezen rejtett része most először válik láthatóvá – és talán felhasználhatóvá is az orvostudomány szolgálatában. Ahogy a kutatók fogalmaznak: mindannyian részben vírusok vagyunk. Itt az ideje, hogy megismerjük ezt a részünket.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:35 Miért épp az emlékezet központját támadja meg először az Alzheimer-kór?
- 10:28 Közép-Ázsia utolsó gleccserei épp most kezdtek összeomlani...
- 8:02 A DNS-ünkben rejtőző vírusok jelenthetik az orvostudomány következő nagy áttörését
- 6:41 Kim Dzsongun: Észak-Korea mindenben segíti Oroszországot, ha szükség lesz rá
- 20:16 Horváth László: a drog is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében
- 18:14 Előkészítő ülést tartottak az Árpád hídi gázolás ügyében
- 16:10 Milliárdos adócsalás a szegedi mobiltelefonokkal kereskedő csoportnál
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06