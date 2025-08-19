Elképesztő lelet
Lancelot lovag sírja került elő egy gdanski fagylaltozó alól
A régészek meglepődve fedezték fel egy középkori lovag kivételes sírját egy fagylaltozó alatt a tengerparti lengyelországi Gdańsk városában. A 13. századi sírban egy ritka faragvány is található, amely valószínűleg magát a lovagot ábrázolja.2025.08.19 10:02ma.hu
Egyedülálló régészeti felfedezésről számoltak be a kutatók a lengyelországi Gdańskban: egy középkori lovag faragott sírkövét és csontvázát tárták fel a város történelmi központjában, közvetlenül egy fagylaltozó alatt. A lelet a 13. századból származik, és ritka bepillantást enged a város korai történetének elitjébe.
A kutatást vezető régészek szerint a nagy méretű, 150 centiméter hosszú sírkő puha, Gotlandról importált mészkőből készült, és teljes láncingben, karddal és pajzzsal ábrázolja a lovagot. A sírkő kivételes állapotban maradt fenn, a részletek – az arc, a páncélzat és a fegyverek – még ma is jól kivehetők. Az ábrázolás különlegesnek számít a korszak lengyelországi hagyatékában, mivel csak kevés sírkő őrizte meg a halott saját portréját.
A feltárás során a kutatók a kőlap alatt egy férfi csontvázát találták, amelyhez azonban semmilyen melléklet nem tartozott. Mindez arra utal, hogy a férfi a korabeli társadalom magas rangú tagja lehetett, valószínűleg lovag vagy katonai tisztséget betöltő személy. Bár a temetkezés ideje egybeesik a Német Lovagrend térnyerésével, sem felirat, sem jelkép nem bizonyítja, hogy közvetlen kapcsolatban állt volna a renddel.
A kutatók szerint a felfedezés nagy jelentőségű Gdańsk múltjának megértése szempontjából, hiszen közvetlen kapcsolatot teremt a város kialakulásának időszakával, és ritka betekintést nyújt a középkori elit temetkezési szokásaiba. A tudósok jelenleg nagy felbontású 3D-szkenneléssel dokumentálják a sírkövet, hogy megőrizzék a faragás részleteit, valamint kémiai és genetikai elemzéseket végeznek a csontvázon.
A vizsgálatok célja, hogy többet tudjanak meg a férfi életéről, származásáról és egészségi állapotáról. Emellett a koponya alapján arcrekonstrukció is készül, amely segíthet kideríteni, hogyan nézhetett ki a gdanski lovag, akit a közvélemény máris a „Gdański Lancelot” néven emleget.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 17:52 Macron európai békefenntartókat küldene Ukrajnába - Moszkva háborús veszélyre figyelmeztet
- 16:22 Béke helyett fegyverüzletet kötöttek a Washingtonban járt EU-vezetők?
- 15:00 Nem tudták megmenteni Szását, a kistigrist
- 14:13 Trump - a Krím nem kerül vissza Ukrajnához és NATO-tagság sem lesz
- 12:08 A NASA által fejlesztett nyomtatható fém extrán bírja a hőt
- 10:02 Lancelot lovag sírja került elő egy gdanski fagylaltozó alól
- 8:17 Zelenszkij - a washingtoni találkozó volt eddig a legjobb megbeszélés Trumppal
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06