Tudomány
Itt a várva várt meteoritgyémánt - 50%-kal keményebb a földi gyémántnál
A kutatóknak végre sikerült előállítaniuk a meteoritgyémántot.2025.08.16 16:18ma.hu
Évtizedek óta csak elméleti lehetőségként létezett a meteoritgyémánt, más néven lonsdaleit, amely a számítások szerint akár 58 százalékkal keményebb lehet a Földön található hagyományos gyémántnál. Most először sikerült laboratóriumi körülmények között nagyobb mintát előállítani ebből a különleges kristályszerkezetből, amely áttörést jelenthet a jövő ipari és technológiai alkalmazásaiban.
A gyémánt a természetben előforduló legkeményebb ismert anyag, kockarácsos kristályszerkezete pedig a szénatomok tökéletes tetraéderes elrendeződéséből fakad. A 20. század közepén azonban felmerült a lehetősége egy eltérő szerkezetű változat létezésének, amelyet később a Canyon Diablo meteoritban azonosítottak először. Ennél az úgynevezett hexagonális gyémántnál a szénatomok síkjai másképp ismétlődnek, és ez a szerkezeti eltérés a számítások szerint lényegesen növeli a kristály keménységét.
A kutatók sokáig nem tudták bizonyítani, hogy valóban létezik ez a módosulat, mivel a meteoritminták szennyezettek voltak, és más szénformákat – például grafitot vagy amorf szenet – is tartalmaztak. A kínai High Pressure Science and Technology Advanced Research központban Wenge Yang és csapata most olyan kísérleti eljárást dolgozott ki, amely laboratóriumban utánozza a meteoritbecsapódás extrém nyomás- és hőmérsékleti viszonyait. Grafitból kiindulva, gyémántprés és célzott lézeres hevítés segítségével sikerült elérniük, hogy a szénatomok síkjai átrendeződjenek, és kialakuljon a hexagonális rácsszerkezet.
A nyomás alatt létrejött kristályokat elektronmikroszkóppal és röntgendiffrakcióval vizsgálták, és ezek a módszerek egyértelműen igazolták a hexagonális szerkezetet. Bár a létrehozott minták még mindig tartalmaztak kockarácsos gyémánttöredékeket, a bizonyíték így is áttörést jelent, hiszen most először sikerült nagyobb, elemezhető mennyiségű meteoritgyémántot előállítani.
A kutatók jelenleg nem tudták közvetlenül mérni a lonsdaleit keménységét, mert ehhez nagyobb és tisztább kristályokra lenne szükség, de az eddigi eredmények alapján biztosak abban, hogy a szerkezet legalább olyan szilárd, mint a hagyományos gyémánt. A következő cél a nagyobb, homogénebb minták előállítása, amely lehetővé teszi a fizikai, mechanikai, elektromos és hővezetési tulajdonságok részletes vizsgálatát.
A jövőben a hexagonális gyémánt akár ipari szabvánnyá is válhat. Potenciális alkalmazásai között szerepel a precíziós megmunkálás, a nagy teljesítményű elektronika, a kvantumtechnológia és a hőmenedzsment rendszerek. Bár a tudósok szerint ezek a felhasználások még legalább egy évtizednyire vannak, az első laboratóriumi sikerek már most megnyitották az utat egy olyan anyag előtt, amely alapjaiban változtathatja meg a csúcstechnológiai iparágakat.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:18 Itt a várva várt meteoritgyémánt - 50%-kal keményebb a földi gyémántnál
- 14:15 Rengeteg halott az indiai-pakisztáni határ mentén
- 12:14 Ellenzéki tüntetést oszlatott fel a rendőrség Moldovában
- 10:13 A Trump-Zelenszkij telefonhívás nem volt könnyű - Axios
- 8:27 Horgok fogságából menekült meg a csontsovány dél-afrikai fóka
- 6:14 Nyugati médiavihar a Putyin-Trump csúcs körül
- 20:11 Trump - Élénk és előremutató tárgyalás volt Putyinnal Alaszkában
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06