Űrkutatás
Felbocsátották az EU Copernicus Sentinel-5 műholdját
Az Ariane 6 európai hordozórakéta segítségével felbocsátották az Európai Unió Copernicus Sentinel-5 nevű műholdját.2025.08.15 14:02MTI
Az Európai Bizottság közleménye szerint a hordozórakéta a Francia Guyana-i kouroui űrközpontból indult az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség (ESA), az európai műholdas meteorológiai szervezet (EUMETSAT) és az Arianespace rakétaindításokkal foglalkozó vállalat együttműködésében kifejlesztett Sentinel-5 műholddal.
"A felbocsátás jelentős lépés Európa azon képességének javításában, hogy globális szinten figyelhesse meg a levegőszennyezést és a légkör egészségét" - fogalmaztak.
A Sentinel-5 naponta szolgáltat majd adatokat a légszennyező anyagokról és a légköri nyomgázokról világszerte. A műhold körülbelül 100 percenként kerüli meg a Földet - tájékoztattak.
Működésbe lépését követően a műholdas misszió támogatni fogja az EU kulcsfontosságú környezetvédelmi és éghajlat-politikáit, beleértve az uniós metánstratégiát, a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvet és a szennyezőanyagok nulla százalékos kibocsátására vonatkozó cselekvési tervet. Az adatok kulcsfontosságúak lesznek a szennyezéscsökkentést célzó erőfeszítések előmozdításában és a levegőminőség javításában Európában és azon túl - húzták alá.
A már korábban felbocsátott Sentinel-4, valamint a hamarosan munkába álló CO2M nevű, CO2-megfigyelő műholdakkal együtt a Sentinel-5 tovább erősíti a Copernicus európai klímafigyelő szolgálat, mint a világ egyik legfejlettebb földmegfigyelő rendszere pozícióját, különösen a légköri monitorozás terén - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.
