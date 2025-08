Tech

Ősi vírusok a DNS-ünkben - ezek kapcsolgatják be és ki a génjeinket

Az emberi genom jelentős része olyan genetikai szakaszokat tartalmaz, amelyek évmilliókkal ezelőtti vírusfertőzések örökségei. Ezek az úgynevezett transzpozonok, vagyis „ugráló gének”, korábban haszontalan genetikai szemétnek számítottak, ám a legújabb kutatások szerint fontos szerepet játszanak a gének be- és kikapcsolásában.



A Science Advances folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezek a vírusokból származó genetikai elemek, különösen egy MER11 nevű csoport, jelentős hatással vannak a korai sejtdifferenciálódásra és a génexpresszió szabályozására.



A kutatók mintegy hétezer, emberekből és főemlősökből származó MER11-szekvenciát ültettek be laboratóriumi őssejtekbe és idegi elősejtekbe, hogy tanulmányozzák azok génaktiváló hatását. Az eredmények azt mutatják, hogy a MER11 legfiatalabb altípusa, a MER11_G4 különösen erőteljesen képes gének működését beindítani, mivel olyan DNS-motívumokat tartalmaz, amelyek fejlesztési szempontból kulcsfontosságú szabályozó fehérjék kötőhelyei. Az is kiderült, hogy ezeknek a szekvenciáknak a génszabályozó hatása fajonként eltérő, ami új megvilágításba helyezi az ember és más főemlősök közötti genetikai különbségeket.



A kutatók szerint az ilyen transzpozonok mélyebb megértése nemcsak az emberi fejlődés biológiáját segít feltérképezni, hanem új lehetőségeket is nyithat a betegségek genetikai hátterének feltárásában. A tanulmány egyúttal rámutat arra, mennyi titok lappang még az emberi genom eddig elhanyagolt szegmenseiben, különösen azokban, amelyek egykor rég kihunyt vírusok örökségeként épültek be DNS-ünkbe.