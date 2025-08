Állati

Óriás botsáskafajt fedeztek fel Ausztráliában

Egy különleges, eddig ismeretlen botsáskafajt írtak le ausztrál entomológusok, amely az Acrophylla nemzetség új tagjaként Acrophylla alta néven került be a tudományos nyilvántartásba. A James Cook Egyetem kutatói, Angus Emmott professzor és munkatársa, Ross Coupland két nőstény példány, valamint tojások alapján határozták meg a fajt, amely Queensland északkeleti részén, a Wet Tropics nevű magasföldi ökoszisztémában él. A megfigyelési helyek között szerepel a Mt Lewis Nemzeti Park, az Evelyn-fennsík, a Maalan Nemzeti Park térsége, valamint Mt Hypipamee és Danbulla környéke is. Az akár 40 centiméter hosszúra is megnövő, világosbarna színű, rendkívül jól álcázott rovar testtömege elérheti a 44 grammot is, amivel az eddigi ismereteink szerint Ausztrália legnehezebb rovarának számít. Bár hosszabb botsáskafajok is előfordulnak a térségben, ezek jellemzően könnyebb testfelépítésűek. A faj azonosításában kulcsszerepet játszottak a különleges szerkezetű tojások is, mivel minden botsáska fajra jellemző egyedi felszínű és alakú petéket rak. A kutatók szerint a Acrophylla alta azért kerülhette el eddig a tudósok figyelmét, mert élőhelye nehezen megközelíthető. Az is elképzelhető, hogy a faj nagy testmérete alkalmazkodás eredménye: a hűvös, nedves környezetben az ilyen testfelépítés előnyt jelenthet az életben maradáshoz. A felfedezés jelentőségét nem csupán mérete, hanem ökológiai üzenete is emeli: az ilyen, eddig rejtve maradt fajok rávilágítanak a biodiverzitásban gazdag élőhelyek megőrzésének fontosságára, ahol még számos, tudományosan ismeretlen rovarfaj várhatja a felfedezést. A fajleírás részletesen a Zootaxa című szakfolyóiratban jelent meg.