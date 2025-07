Tudomány

A 10 tudóst megölő halálos gomba hamarosan több ezer ember életét mentheti meg

Az Aspergillus flavus nevű toxikus gomba, melyet korábban főként fertőzésekhez és történelmi rejtélyekhez, például az "átokkal sújtott" sírhelyekhez társítottak, most új fényben tűnik fel. A Pennsylvaniai Egyetem kutatói felfedezték, hogy e gombafaj képes új típusú, rákellenes hatású molekulák előállítására. A frissen azonosított asperigimicinek - egy különleges szerkezetű, gyűrűs RiPP (riboszomálisan szintetizált és poszttranszlációsan módosított peptid) csoport - összevethető hatékonyságot mutattak a leukémia kezelésében használt engedélyezett gyógyszerekkel, például a citarabinnal és a daunorubicinnel.

A gomba újraértelmezett biológiai jelentősége

Az Aspergillus flavus számos történelmi és egészségügyi kontextusban vált hírhedtté. Az 1920-as években például a Tutanhamon fáraó sírjának feltárása után bekövetkezett haláleseteket sokáig „fáraó átkának” tulajdonították, amelynek hátterében később egyes elméletek szerint gombaspórák álltak. A gomba által termelt aflatoxin ismert karcinogén anyag, ám jelen vizsgálat egy teljesen új, terápiás szempontból értékes metabolitcsoportra fókuszál.



A kutatócsoport négy új, eddig ismeretlen RiPP típusú molekulát izolált, melyek közös jellemzője az interlockált gyűrűs szerkezet. Ezen asperigimycinek közül kettő már módosítás nélkül is jelentős leukémia-sejtölő hatást mutatott. Egy harmadik változatot lipidkomponenssel egészítettek ki, ami tovább növelte a sejtbejutási képességét és farmakológiai hatékonyságát – meglepően hasonló mértékben, mint a jelenlegi elsővonalbeli szerek.



A molekulák hatásmechanizmusának feltárása során a kutatók azonosították az SLC46A3 gént, amely kulcsszerepet játszik az asperigimycinek sejtbe jutásában. Ez a gén a lizoszómák anyagtranszportjáért felelős, és segíti a ciklikus peptidek intracelluláris akkumulációját. E felfedezés nemcsak az asperigimycinek, hanem más, strukturálisan hasonló peptidek gyógyszerfejlesztésében is új célpontot jelenthet.



Funkcionális vizsgálatok alapján az asperigimycinek mikrotubulus-diszruptív hatást fejtenek ki, amely gátolja a tumorsejtek osztódását. Érdekesség, hogy az eddigi eredmények szerint a molekulák szelektív citotoxicitást mutattak leukémiasejtekre, miközben más sejttípusokra – például emlő-, máj- vagy tüdőráksejtekre – kevésbé hatottak.

Fungalomika és természetes anyagok könyvtára

Az Aspergillus flavus genomjában és más rokonfajokban további, eddig azonosítatlan RiPP-gének is jelen lehetnek. Az új megközelítés – a metabolikus profilozás és genetikai szűrés kombinációja – lehetőséget kínál más gombafajokban rejtőző, gyógyszerértékű molekulák feltárására is.



Az asperigimycinek felfedezése nemcsak egy figyelemre méltó példája a természetes vegyületek újraértelmezésének, hanem a biotechnológiai innováció hatékonyságának is. A jövőbeni állatkísérletek és klinikai vizsgálatok során dől majd el, hogy e molekulák alkalmasak-e humán terápiára.



Ahogy a vezető kutató, Sherry Gao megfogalmazta:



„A természet egy hihetetlen gyógyszertár. A mi feladatunk az, hogy feltérképezzük és megtanuljuk használni azt.”