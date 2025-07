Orvostudomány

Új vércsoportot fedeztek fel francia kutatók - egyedülálló eset a világon

Francia kutatók szenzációs felfedezést tettek: egy eddig ismeretlen vércsoportot azonosítottak egy karibi származású nőnél, aki jelenleg az egyetlen ismert hordozója ennek a ritka típusnak. A vércsoportot a „Gwada negatív” névre keresztelték – utalva a nő származási helyére, Guadeloupe szigetére.



A felfedezést a Francia Vértranszfúziós Szolgálat (EFS) jelentette be, 15 évvel azután, hogy 2011-ben a nő – akkor 54 évesen – egy rutinműtét előtti vizsgálat során ismeretlen antitesteket mutatott a vérében. Az első vizsgálatok során a kutatók „nagyon szokatlan” immunreakciót észleltek, de a korabeli technológiai korlátok miatt nem tudtak mélyebbre ásni.



Csak 2019-ben, a nagy áteresztőképességű DNS-szekvenálás segítségével sikerült feltárni az elrejtett genetikai hátteret. A tudósok egy olyan mutációt azonosítottak, amely a jelenleg ismert 47 vércsoport-rendszer egyikébe sem illeszkedett. Ez vezetett a 48. vércsoport-rendszer hivatalos elismeréséhez.



A felfedezést az International Society of Blood Transfusion (ISBT) 2025 júniusában, Milánóban erősítette meg, ezzel hivatalossá téve a „Gwada negatív” vércsoportot.



Thierry Peyrard, az EFS orvosi biológusa, aki vezető szerepet játszott a kutatásban, úgy nyilatkozott:



„Ez a nő az egyetlen ismert személy a világon, aki ezzel a vércsoporttal rendelkezik. Ő az egyetlen, aki teljesen kompatibilis saját magával.”



A kutatók megállapították, hogy a nő mindkét szülőjétől örökölte a ritka mutációt, ami tovább növeli a vércsoport különlegességét és genetikai ritkaságát.



Az új vércsoport felfedezése nem csupán tudományos érdekesség, hanem komoly klinikai jelentőséggel is bír. Az EFS szerint az ilyen ritka típusok beazonosítása hozzájárul ahhoz, hogy a különleges transzfúziós igényű betegek is biztonságosabb és személyre szabottabb ellátásban részesülhessenek.



A „Gwada negatív” név – amely jól hangzik több nyelven is – máris elnyerte a szakemberek tetszését, és szimbolikus jelentéssel bír: Guadeloupe szigetének neve (a helyiek körében „Gwada”) szimbolizálja a vércsoport származását, míg a „negatív” a jellemző immunológiai sajátosságokra utal.



Bár jelenleg a nő az egyetlen ismert hordozó, a kutatók remélik, hogy a jövőben találnak más embereket is ezzel a vércsoporttal. Ennek érdekében genetikai adatbázisok és speciális szűrővizsgálatok bevetésével tervezik folytatni a kutatást.



„Minden új vércsoport felfedezése egy lépés előre a személyre szabott orvoslás és a ritka vértípusokkal élő betegek ellátása felé” – hangsúlyozta az EFS.



A „Gwada negatív” vércsoport felfedezése újabb példa arra, milyen jelentős szerepet játszik a genetika és a modern diagnosztika az orvostudomány fejlődésében.