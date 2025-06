Tudomány

Sokkoló felfedezés Ausztráliában - ősi lábnyomok írhatják át az élet földi történetét

Ez a lelet arra emlékeztet bennünket, hogy a földi élet története nem egy egyenes vonal, hanem egy folyamatosan alakuló, sokszor újraírt krónika - és még mindig csak a felszínét karcoljuk. 2025.06.16 08:34 ma.hu

Egy frissen publikált tanulmány szerint az Ausztráliában talált 355 millió éves kövületes lábnyomok alapjaiban rengetik meg azt, amit eddig a szárazföldi élet kialakulásáról hittünk. A tudósok úgy vélik, hogy ezek a lenyomatok a valaha talált legrégebbi hüllőszerű állattól származnak, ezzel 35 millió évvel korábbra helyezve a hüllők kialakulásának idejét.



A kutatást a svédországi Uppsala Egyetem vezette, az eredmények a Nature című tudományos folyóiratban jelentek meg.



A vizsgált homokkőlap az Ausztrália területén található kora karbon időszakból származik, és kivételes állapotban megőrzött lábnyomokat tartalmaz: hosszú ujjak és éles karomnyomok figyelhetők meg rajta, amelyek egyértelműen utalnak egy primitív hüllő jelenlétére.



„Elállt a lélegzetem, amikor először megláttam a leletet” – mondta Per Ahlberg, a kutatás koordinátora. „Egyetlen, kézzel is megemelhető kőlap mindent megkérdőjelez, amit eddig a négylábúak (tetrapodák) fejlődéséről gondoltunk.”

A szárazföldi élet története újraírva?

A szárazföldi gerincesek, vagyis a tetrapodák története a halak vízből való kivonulásával kezdődött, majd az evolúció során ezek az élőlények alkalmazkodtak a szárazföldi élethez. A jelenlegi elméletek szerint a korai négylábúak a devon időszakban (kb. 360–420 millió éve) jelentek meg, de a modern csoportjaik – például az amnioták (hüllők, madarak és emlősök közös ősei) – csak később, a karbon időszakban alakultak ki.



Az eddig ismert legrégebbi amniotafosszíliák kb. 320 millió évesek voltak. A most talált ausztráliai lábnyom azonban 355 millió évre nyúlik vissza, vagyis a hüllők (és így az amnioták) eredete jóval korábbra tehető.



A kutatók szerint a lelet azért különleges, mert karomnyomokat tartalmaz, amit kizárólag amnioták esetében figyelhetünk meg. „A karomnyomok és a lábnyomok alakja alapján arra következtethetünk, hogy a nyomokat hátrahagyó állat egy primitív hüllő lehetett” – magyarázta Grzegorz NiedĽwiedzki, a tanulmány társszerzője.



Ez a felfedezés nemcsak időben tolja vissza a hüllők megjelenését, hanem új kérdéseket is felvet arról, hogy mikor és hogyan alkalmazkodtak a gerincesek a szárazföldi élethez.

Nem egyedi eset - hasonló nyomok Lengyelországból

A tanulmány további bizonyítékokkal is szolgál: Lengyelországban is találtak hasonló, de fiatalabb lábnyomokat, amelyek szintén az amnioták korábbi eredetét támasztják alá.



A kutatócsoport az evolúciós „családfát” is újragondolta, modern DNS-vizsgálatok eredményeit kombinálva a fosszilis adatokkal. Az elemzések arra utalnak, hogy a tetrapodák legkorábbi közös őse (az úgynevezett „crown-group node”) már a devon időszakban jelen volt, nagyjából egy időben olyan átmeneti fajokkal, mint a híres Tiktaalik.



„Az ausztrál kőlap mindössze 50 cm széles – és jelenleg ez az egyetlen tetrapodafosszília a korai karbon időszakból Gondwana területéről” – jegyezte meg Ahlberg. „Ki tudja, mi minden élt még akkoriban ezen az óriási őskontinensen?”



NiedĽwiedzki szerint a felfedezés egyben azt is mutatja, hogy a legizgalmasabb paleontológiai leletek még hátravannak: „Ezek az ausztráliai lábnyomok csak egy kis ízelítőt adnak abból, amit még találhatunk.”

Mit jelent ez a felfedezés?

A hüllők és az amnioták eredete legalább 35 millió évvel korábbra tolódhat.

Az élet szárazföldi elterjedése sokkal gyorsabb és komplexebb lehetett, mint eddig hittük.

A fosszilis leletek még mindig tartogatnak meglepetéseket, különösen a gyengébben dokumentált időszakokból.