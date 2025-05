Elképesztő lelet

A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok

A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik felfedezésükről számoltak be Segoviában.



A kutatók tájékoztatása szerint Abrigo de San Lázaróban, ahol a feltételezések szerint az Ibériai-félsziget és a világ utolsó neandervölgyi emberei éltek kihalásuk előtt, 2022 nyarán fedeztek fel egy kisebb méretű gránitsziklát, közepén egy szabályos, vöröses ponttal.



Az elmúlt években számos vizsgálatnak, elemzésnek vetették alá a követ, amelyek igazolták: egy 43 ezer évvel ezelőtt élt neandervölgyi ember jobb mutatóujjának lenyomatát őrzi a festék.



A kő természetes bevágásai egy emberi arcra emlékeztetnek, amelynek közepére, az orr helyére került a festékpont, egyértelműen szándékosan - részletezték a tudósok, akik úgy vélték: ez bizonyítékul szolgál a neandervölgyi emberek szimbolikus gondolkodási képességére, arra, hogy elvont gondolatokat tudtak kivetíteni az anyagi tárgyakra.



A madridi Complutense egyetem, a salamancai egyetem, a spanyol geológiai és bányászati intézet, valamint a rendőrség igazságügyi orvosszakértői részlegének kutatói felfedezésükről az Archaeological and Anthropological Sciences tudományos folyóiratban számolnak be részletesen.