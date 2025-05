Innováció

Víztechnológiai kutatóközpontot hoz létre a Pannon Egyetem Nagykanizsán

A legmodernebb víztechnológiai kutatásokra és az ezekhez kapcsolódó analitikai mérésekre alkalmas, innovatív oktatási és kutatási központot hoz létre nagykanizsai kampuszán a Pannon Egyetem. 2025.05.12 08:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pannon Egyetem gyakorlatorientált infrastrukturális és készségfejlesztési reformja elnevezésű, a Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló beruházás 1,3 milliárd forintos fejlesztést jelent az intézmény teljes, 4 milliárd forintos keretösszegű pályázati programján belül.



Ennek egyik hangsúlyos eleme, hogy új, gyakorlatorientált, modern képzésekkel és kutatásokkal bővül az intézmény Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjának részeként működő Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ.



Első lépésként az egyetem megvásárolt Nagykanizsán, a Vár utcában egy mintegy négyezer négyzetméteres ingatlant, ahol a februártól komplex energetikai és belső korszerűsítést végeznek, a tervek szerint 2026 tavaszáig.



A közleményben idézték Gerencsérné Berta Renáta főigazgatót, aki a nagykanizsai létesítmény különlegességeként említette, hogy az speciális laboratórium révén alkalmas lesz a mikroműanyagok vizsgálatára. A vizes kutatások mellett hangsúlyos szerepet kapnak a megújuló energiához kapcsolódó fejlesztések is: különböző kísérleti rendszereket, úgynevezett pilotberendezéseket is telepítenek és tesztelnek itt.



A beruházás során külön figyelmet fordítanak a fiatalokra is: különálló épületrészt kap a tehetséggondozás, itt általános iskolás és középiskolás diákok fejleszthetik képességeiket, modern laboratóriumi környezetben.



Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke azt közölte:

a kuratórium támogatja az egyetem azon stratégiai törekvését, hogy a régió gazdasági, társadalmi és közigazgatási vezetőivel együtt határozzák meg és fejlesszék a jövőt meghatározó ipari és szolgáltatási területeket. Ebbe a közös gondolkodásba illeszthető a nagykanizsai fejlesztés is, hiszen a beruházásnak köszönhetően modern oktatási és kutatási terek születnek, amelyek a körforgásos gazdaság, azon belül különösen a magyar víziparnak nyújtanak világszínvonalú segítséget.



Bodó Réka kancellárhelyettes szerint a fejlesztés, amelyhez hasonló nagyságrendű nem volt a nagykanizsai kampusz 25 évvel ezelőtti megalapítása óta, jelentősen növeli az egyetem oktatási és kutatási kapacitásait a városban és a régióban egyaránt. Másrészt egyértelmű az üzenete a Pannon Egyetem részéről: hosszú távra gondolkodnak és aktív szereplői kívánnak lenni a gazdaságfejlesztésnek a térségben.