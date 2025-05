Állati

Itt a csontgyűjtő hernyó - falánk kis lény a rémálmokból

A csontgyűjtő hernyó egyszerre hátborzongató és lenyűgöző példája annak, milyen extrém módokon képes az élővilág alkalmazkodni a túléléshez. Képes elkerülni ragadozóit, átverni a pókokat, és kannibál módon fenntartani saját dominanciáját - mindezt egy szigeten, amelynek biológiai sokfélesége még mindig meglepi a tudósokat. 2025.05.04 06:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rubinoff lab, Entomology Section, University of Hawaii, Manoa





Hawaii egyik eldugott hegyvonulatán, a Waiʻanae-hegységben él a világ egyik legkülönösebb és legfélelmetesebb hernyója: a tudományos közösség által frissen felfedezett, természetbarát nevén „csontgyűjtő hernyó” (angolul Bone Collector Caterpillar).



Ez az apró, mindössze 5 milliméteres lény nem növényi táplálékon él, hanem ragadozó: legyeket, bogarakat, hangyákat – gyakorlatilag bármilyen, pókhálóba akadt ízeltlábút – elfogyaszt. Ami igazán hátborzongatóvá teszi: a maradványaikat – lábakat, szárnyakat, fejeket – saját testére erősíti, így álcázza magát.

Rubinoff lab, Entomology Section, University of Hawaii, Manoa

A kutatók szerint ez a „díszítés” nem csupán riasztó, de hatékony is: a háló tulajdonosai – a pókok – nem ismerik fel betolakodónak. A hernyó „szemetes” külseje a hálón belül régi, emészthetetlen maradéknak tűnik – így a pók nem támadja meg, sőt, figyelmen kívül hagyja.



A csontgyűjtő hernyó kizárólag egy körülbelül 15 négyzetkilométeres területen él Oahu szigetén, elhalt fatörzsek üregeiben, sziklarepedésekben, vagy bármilyen helyen, ahol a pókok hálót szőnek. Még különösebb, hogy a Hyposmocoma nemzetségbe tartozik, melynek többi tagja is szövetkapszulában él, de többnyire algával vagy zuzmóval díszítik lakóhelyüket – nem rovarcsonkokkal.



A Hyposmocoma-fajok többsége ártalmatlan, növényevő vagy detrituszfogyasztó, de ez a faj – amely legalább 6 millió éve alakult ki – teljesen más utat járt be az evolúció során.



A „csontgyűjtők” nemcsak ragadozók, de területvédők is: egy hálón csak egyetlen hernyót találni. Ha kettő találkozik, az erősebb felfalja a gyengébbet – így garantált, hogy mindig csak egy példány uralja a pókhálót.



A kutatók több mint húsz éven át tartó terepmunkával csupán 62 egyedet találtak – ezzel ez az egyik legritkább húsevő hernyó a világon. Globálisan a molyok és lepkék kevesebb mint 0,13%-a ragadozó, így ez a faj különösen különleges.



Bár mérete alapján ártalmatlannak tűnhet, a kutatást vezető Daniel Rubinoff entomológus szerint ha mi lennénk az ő méretükben, nem haboznának elfogyasztani minket is.



„Semmi kétségem, hogy ha akkora lenne, mint mi, megenne” – nyilatkozta Rubinoff a Live Science-nek. „Most csak azért eszik rovarokat, mert ezek az ő kategóriájába esnek.”