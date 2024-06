Háború

Semmelweis Egyetem: először mentették meg egy beteg látását lábszárból kivett ideggel Magyarországon

2024.06.20 12:29 MTI

Magyarországon először a Semmelweis Egyetem plasztikai sebészei és szemészei hajtottak végre egy olyan speciális műtétet, amely során lábszárából kivett ideggel mentették meg egy beteg látását - tudatta az intézmény szerdán a honlapján.



A közlemény szerint a beteg lábszárából kivett 15 centiméteres ideget ültették be egy érzőidege és a szeme szaruhártyája közé, hogy a szaruhártya visszanyerhesse érzékelési funkcióját.



Az első műtétet sebészeti és szemészeti csapat együttműködésével végezték el egy középkorú nőn, aki központi idegrendszeri tumor által okozott idegkárosodás következtében küzdött rendszeresen kiújuló, nem gyógyuló szaruhártyafekéllyel.



A beteg három szemműtéten esett át korábban, hogy a fekélyek gyógyulását, a szaruhártya hámosodását elérjék és a további látásromlást megelőzzék. A műtét óta a fekély nem tért vissza, a beteg életminősége folyamatosan javul, ezzel pedig sikerült megakadályozni, hogy teljesen elveszítse a látását - közölte az egyetem.



Mint írták, diabétesz, tumorok, központi, perifériás idegproblémák, arcidegbénulás, vírusos fertőzések, Sclerosis multiplex és akár veleszületett agybetegségek is okozhatnak olyan szaruhártyaidegi elváltozásokat, amely során a beteg szemfelszíne elveszti érzékelési képességét. Ilyen esetekben nem kezd el automatikusan könnyezni a beteg szeme, vagy nem csukja be, ha belerepül egy bogár.



Ennek orvoslására honosított meg egy, az Amerikai Rekonstrukciós Mikrosebészeti Társaság éves konferenciáján látott speciális eljárást a Semmelweis Egyetemen Klárik Zoltán, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika plasztikai sebésze - olvasható a közleményben.