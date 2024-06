Elismerés

Corvin-lánccal tüntették ki Karikó Katalint és Krausz Ferencet

Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóknak Magyar Corvin-lánc kitüntetést adott át Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden - közölte a Sándor-palota az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a Sándor-palotában megtartott ceremónián az államfő köszöntőjében kiemelte, hogy felfedezéseivel mindkét kitüntetett rendkívüli és nagy jelentőségű tudományos áttörést ért el. Mindketten olyan felfedezést tettek, amelyekre kutatók és tudósok sora tud építeni a jövőben, bővítve az emberiség tudományos eredményeit. Ajtót nyitottak a tudományban új felismerések és megismerések, új lehetőségek felé.



Sulyok Tamás szavai szerint a rengeteg munka, évtizedek szakmai nehézségei, lemondások és küzdelmek sora beérett, hiszen mindketten a világ csúcsára jutottak, oda, ahová csak kevesek érnek el.



A köztársasági elnök szerint ezzel "nekünk magyaroknak óriási büszkeséget, hazánknak és minden magyar embernek - határon innen és határon túl - dicsőséget szereztek".



"A mai világban kevés olyan sikeres ember akad, aki hasonló természetességgel tudja venni, kezelni a rivaldafényt, mint Karikó Katalin és Krausz Ferenc. Mi ezt a nagyszerű emberi magatartást, szerénységet is köszönjük nekik, nemcsak tudományos sikereiket. Mert ezzel példát adnak mindannyiunknak" - mondta Sulyok Tamás.



A köztársasági elnök szavai szerint példamutatásuk, ösztönző hatásuk nem csupán emberi tartásukban és tudományos sikereikben merül ki. "Ők azok, akik ismerik a magyar rögvalóságot, hiszen beleszülettek. De ismerik közös kultúránk, nyelvünk, sajátos gondolkodásmódunk, nemzeti értékeink és hagyományaink erejét is" - emelte ki.



"Bebizonyították, hogy Kisújszállás vagy Mór nincs is olyan messze a csúcsoktól. És ezzel hitet adtak Nyírbátortól Kőszegig, sőt, Beregszásztól Szabadkáig minden tehetséges magyarnak, hogy érdemes küzdeni, tűrni és dolgozni" - fogalmazott Sulyok Tamás.



Kiemelte: Karikó Katalin és Krausz Ferenc nemcsak kiváló tudósok és nagyszerű emberek, hanem igaz magyarok is, és ezért méltó és szükségszerű is, hogy hazájuk az egyik legnagyobb kitüntetésben részesítse őket.



A közlemény szerint Karikó Katalin beszédében megígérte, hogy minden tudását latba veti annak érdekében, hogy segítse a hazai egyetemek tudományos munkáját és arra ösztönözze a jövő kutatóit, hogy maradjanak a pályánál. Krausz Ferenc pedig megköszönte a "szavakba nehezen önthető megtiszteltetést és szeretetet", és kiemelte tanárai meghatározó szerepét abban, hogy elindult a kutatói pályán.



Mint írták, Karikó Katalin és Krausz Ferenc személyében két kiváló elmével bővült a Magyar Corvin-lánc Testület, amely a sikeres magyarok legjobbjait fogja össze.