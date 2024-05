Tudomány

KIM: a nemzetközi kutatási kiválóságot ösztönzi a megújított OTKA-program 19 milliárd forintos kerete

A legkiválóbb nemzetközi sztenderdek alapján megújítva, Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) néven folytatódik 2024-től a hazai tudományos kutatásokat csaknem négy évtizede támogató OTKA-program - közölte a KIM az MTI-vel kedden.



Erre a célra a tavalyi 13,5 milliárd után idén bő 40 százalékkal több, 19 milliárd forint pályázati forrás érhető el, amelynek elosztásáról - a nemzetközi szakmai értékelő testületek ajánlása alapján - az újonnan létrehozott, Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar fizikus által vezetett Kutatási Kiválósági Tanács fog döntést hozni - írták a közleményben.



"A program megújításának elsődleges célja, hogy a jelenleginél lényegesen több olyan, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő hazai tudományos kutatási eredmény szülessen, amely jelentős társadalmi és intellektuális hatással rendelkezik" - emelték ki a közleményben.



"A Neumann János Program stratégiai intézkedéscsomag az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolását célozza. Ebben kiemelt szerepet játszik a kutatói kiválóság minden eddiginél jelentősebb összegű, fókuszált és következetes támogatása annak érdekében, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai kiemelkedő színvonalú körülmények között végezhessék kutatásaikat" - emelte ki Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a közleményben.



A miniszter hozzáfűzte: "a kutatásra szánt források növelése mellett, azok felhasználását is hatékonyabbá és teljesítményorientáltabbá szükséges tenni, ez a feladat pedig a Nobel-díjas Krausz professzor vezette szakmai testületnél a lehető legjobb kezekben van".



Krausz Ferenc, a Kutatási Kiválósági Tanács elnöke a közleményben kiemelte: "A Kutatási Kiválósági Tanács missziója, hogy a fiatal, tehetséges magyar kutatók számára vonzó kutatói életpályát alakítson ki. Ez a garanciája annak, hogy ne csak sikerrel tartsuk Magyarországon a legtehetségesebb kutatóinkat, de a világból is hazacsábítsuk azokat, akik külföldön mérettették meg magukat az elmúlt időszakban. A Nemzeti Kutatási Kiválósági Program e cél elérésének első, de kiemelten fontos eleme. A jövőben is azon dolgozunk, hogy minél vonzóbb körülményeket alakítsunk ki itthon a tehetségek számára".



Mint írták, a nemzetközi ambíciók kiteljesedését segíti, hogy nemcsak a keretösszeg, hanem az abból elnyerhető egyes támogatások mértéke is számottevően emelkedik. Míg korábban az OTKA keretében elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 48 millió forint volt 4 évre, az NKKP keretében 100-200 millió forint közötti támogatások érhetők el 2-4 éves időszakra az egyes alprogramok függvényében.

Fontos elem, hogy bár az új pályázati rendszer elsősorban a nemzetközileg versenyképes tudományos kiválóságot támogatja, és ennek megfelelően a pályázatok benyújtása és értékelési folyamata angol nyelven történik, továbbra is megmarad az úgynevezett Hungarikum-kérelem lehetősége is, hogy a magyar kulturális örökség szempontjából fontos kutatások is lehetőséget kapjanak a program keretében.



"A programot kiíró és lebonyolító Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a támogatott projektek minél egyszerűbb adminisztrációval, rugalmas költségelszámolással valósulhassanak meg, annak érdekében, hogy a kutatók elsősorban a kutatási eredményekre tudjanak koncentrálni. Fontos követelmény a színvonalas publikálás, hogy a pályázati támogatásból létrejött kutatási eredményeket ne csak egy szűk szakmai réteg ismerje meg, hanem a nemzetközi tudományos közösség, sőt a széles nyilvánosság számára is láthatóvá váljanak" - közölte a KIM.