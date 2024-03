A start előtt elhalasztották egy orosz-fehérorosz-amerikai legénységű űrhajó indítását Bajkonurban

Törölte 20 másodperccel a start előtt a Bajkonur Űrközpont csütörtökön az orosz-fehérorosz-amerikai legénységű Szojuz MS-25 űrhajót szállító Szojuz-2.1a hordozórakéta indítását.



Az indítás automatikusan állt le. Az űrhajó fedélzetén Oleg Novickij orosz, Marina Vasziljevszkaja fehérorosz és Tracy Dyson amerikai űrhajós tartózkodott.



Miközben a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat a tervezett startot közvetítette, a központ elrendelte az indítókomplexum egységeinek kiindulási állapotba helyezését és a rakéta 24 órás parkoltatását.

Today's Soyuz launch was aborted at the 20-second mark. The spacecraft and crew remain safe. Teams at Baikonur will provide updates as they make assessments. pic.twitter.com/xPBtWtDDsh