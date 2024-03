Egészségügy

Különleges tüdőműtétet végeztek el a szolnoki kórházban

Különleges tüdőműtéten esett át egy hagyományos technikával nem operálható idős beteg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben. Magyarországon jelenleg két sebészeti klinika mellett csak a szolnoki kórházban végeznek ilyen beavatkozásokat - közölte a Tisza-parti intézet az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a sikeres mellkasi műtéten átesett 80 éves beteg már otthonában lábadozik.



A közleményben idézték Szántó Zoltánt, az operációt végző főorvost, aki elmondta: az utóbbi időben már komoly gyakorlatot szereztek az ilyen műtétek elvégzésében, ezúttal azonban a korábbiaknál is bonyolultabb volt a dolguk.



A beteg jobb felső tüdőlebenyét kellett eltávolítani egy daganat miatt, ám tíz évvel ezelőtt már ugyanígy eltávolították a bal felső lebenyt. Úgy kellett megoldani a műtétet, hogy közben a nagyobb méretű jobb tüdő nem lélegzik, és csak a csonkolt bal tüdővel tud levegőt venni a beteg - ismertette.



Hozzátette, Parham Choroomi aneszteziológus adjunktus nagy szakértője a mélyaltatás és izomlazítás nélküli műtéti technikának, így neki köszönhető, hogy ilyen körülmények között elvégezhették a beavatkozást.



Egy ilyen nagy kockázatú, a hagyományostól merőben eltérő műtét nagy kihívás az operáló orvos számára, ezúttal ugyanis mozgó rekeszizom, szív és tüdő között, pár centiméteres kis területen kell a daganatos lebeny eltávolításához a preparáló munkát elvégezni - emelte ki a főorvos.



A sebész ilyenkor egy folyamatosan mozgó-hullámzó képet lát az endoszkópos képernyőn, s ha egy kicsit is hajlamos a tengeri betegségre, akkor képtelen végrehajtani ezt a műtéti technikát - közölte a szakember.



A közlemény szerint az elmúlt években számos olyan műtét zajlott le a vármegyei kórházban, amellyel az orvosok olyan betegeken is segíteni tudtak, akiket idős koruk vagy egyéb alapbetegségeik miatt hagyományos altatásos érzéstelenítéssel nem lehetett operálni.



A korábbi módszerekkel ők nem bírták volna el a műtéttel járó megterhelést, ám az utóbbi időben ugrásszerűen fejlődött mind az endoszkópos mellkassebészeti technika, mind az anesztézia. Ennek köszönhető a mostani bravúros operáció is - írták.



Az ilyen beavatkozásokkal a nemzetközi szakmai trendeknek megfelelve tudnak korszerű mellkassebészeti ellátást nyújtani, 2023 óta immár európai akkreditációval elismerve - olvasható a közleményben.