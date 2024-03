Tudomány

Honfoglalás kori temetőt találhattak a régészek a Tisza-tónál

Honfoglalás kori temetőt találhattak a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársai a Tisza-tó térségében végzett mikroregionális kutatóprojekt keretében - tájékoztatta az intézmény az MTI-t pénteken.



A közlemény szerint március első hétvégéjén a MNM NRI Közösségi Régészeti Osztályának önkénteseivel vette kezdetét a többéves, nagyszabású kutatási program 2024-es évada, amely már az első napon egy eddig nem ismert, a honfoglalás korában és az Árpád-korban is lakott lelőhely felfedezését eredményezte.



A fémkereső-műszeres lelet- és lelőhelyfelderítés során a honfoglalás korára datálható veretek, nyílhegyek, valamint egy jellegzetes fokos is előkerült. Ezen leletek alapján feltételezhető, hogy egy honfoglalás kori temetőt is rejthet a vizsgált terület, amelynek pontos igazolására további kutatásokat indít az intézet - írták a közleményben.



Hozzátették: a leletek kiértékelése alapján a terület a bronzkortól a császárkoron át a honfoglalás időszakában és a középkorban is lakott volt. Reményeik szerint a későbbi korok talajmunkái, valamint a mezőgazdasági művelés nem tette teljesen tönkre az itt megbújó emlékeket, bár az látszik, hogy a szántott rétegből kiemelt fémleleteket megbolygatták.



Felidézték, hogy a Tisza-tó mikroregionális kutatóprojekt 2022 márciusában vette kezdetét, ennek célja az Árpád- és középkori településhálózat és kereskedelmi kapcsolatok pontosabb megismerése, az Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tomajmonostora és Kunhegyes közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek és épített örökségi emlékek tanulmányozása révén.



A kutatás több rétegű módszertannal zajlik, amelyben egyaránt helyet kapnak műemlék- és örökségvédelmi elemek: ennek keretében valósult meg tavaly ősszel Tomajmonostora határában annak a régészeti feltárásnak az első üteme, amely a korábbi terepbejárási és geofizikai mérések alapján igazolta az egykori bencés monostor létét, és amely idén is folytatódik majd.



A Nemzeti Régészeti Intézet topográfiai célú kutatásai országos szinten zajlanak. A számos tudományos és beruházói projekt eredményeit felhasználó munka célja Magyarország Régészeti Topográfiájának legteljesebb adatbázisát kiépíteni a nemzeti értékek számbavétele és megóvása érdekében - áll a közleményben.