Tudomány

Negyvenedik alkalommal rendezik meg a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált márciusban

Negyvenedik alkalommal rendezik meg a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált a Miskolci Egyetemen március 9-én és 10-én. Az idei ásványfesztivál és börze megnyitását megelőző napon, március 8-án Őslények és ásványok között címmel rendeznek előadóüléseket a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában és a Herman Ottó Múzeumban. Az ülések fókuszában a tízéves Pannon-tenger Múzeum őslénytani és ásványtani gyűjteménye, valamint a negyvenéves Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál áll.



A fesztiválon több kiállításon is részt vehetnek a látogatók: külön tárlat mutatja be a 2024-es év ásványát, a korundot, valamint az év ősmaradványát, a gyapjas mamutot.



A szervezők egy kiállításon válogatást nyújtanak az ásványfesztivál elmúlt negyven évének műsorfüzeteiből, alkalmi bélyegzőkből és más emlékekből, emellett az Őslények világa című állandó tárlaton betekintést nyújtanak az ősállatok korába.



A közlemény szerint a fesztiválra érkezők a bemutatók mellett a gyapjas mamutról, a rézércekről és a réz forrásairól, valamint a drágakő korundokról szóló előadásokon is részt vehetnek, de lesz lehetőség díjmentes ásvány-, kőzet- és drágakőhatározásra is. A gyermekek számára egy földtudományi játszóházzal készülnek a szervezők.



Az amazonasi esőerdőről és a környékén található legjelentősebb barlangokról egy háromdimenziós vetítésen tudhatnak meg többet az érdeklődők, emellett óránkénti vezetéssel a Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet ásványtani, kőzettani és őslénytani kiállításait is megtekinthetik.



A negyvenedik Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál rendezője a Miskolci Egyetem, társszervezői a Herman Ottó Múzeum és a Magyarhoni Földtani Társulat.