Tavaly 121 új taxont írtak le a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai

2024.02.12 17:39 MTI

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) munkatársai 2023-ban 121 új taxont: 102, a tudomány számára ezidáig ismeretlen új fajt, 13 alfajt, egy altribuszt, négy nemzetséget és egy alnemzetséget fedeztek fel, illetve írtak le 30 országból, Amerikától Eurázsián és Afrikán át Ausztráliáig.



Az intézmény muzeológus kutatóinak egyik legfontosabb feladata a gyűjteményekben őrzött példányok tudományos feldolgozása és az ennek során elért tudományos eredmények közlése - írták a múzeum hétfői közleményében.



A múzeum legtöbb gyűjteményében a gyakorlatban ez a feldolgozatlan példányok meghatározását jelenti. Időről időre a szakértő munkatársak a tudomány számára még ismeretlen fajokat fedeznek fel és írnak le.



A taxonómiai kutatómunka során a szakemberek a múzeumi gyűjteményi példányok, valamint a legkülönfélébb nyelveken és korokban született fajleírások áttanulmányozásával bizonyosodnak meg arról, hogy valóban egy mostanáig ismeretlen élőlény példányaival van-e dolguk, majd a nemzetközileg elfogadott előírásoknak megfelelő tudományos leírással és elnevezéssel egy szakfolyóiratban publikálják az új taxont.



A múzeum kutatói által tavaly leírt 102 úgynevezett tudományra új faj közül 101 állat, egy pedig fosszilis növényfaj. Az új állatfajok többsége rovar.



A múzeum rovarászai 95 tudományra új fajt jegyeztek: 70 lepkefajt és 12 lepkealfajt, 15 fürkészdarázsfajt, négy kéregpoloskafajt, három álkérészfajt, egy szitakötőfajt, egy lisztesfátyolkafajt és egy szivacsfátyolkafajt.



A nem rovar gerincteleneket három új televényféregfaj képviseli.



A gerincteleneknél jóval ritkább az új gerinces állatok felfedezése, a múzeum kutatói évről évre mégis megörvendeztetik a világot néhány új gerincessel is. A múzeum munkatársai 2023-ban három tudományra új, dél-amerikai szárazföldibéka-fajt és egy új földikutyaalfajt írtak le.



A növényekkel kapcsolatos eredményeiket egy új, fosszilis, jura időszaki növényfaj képviseli, amely a nyitvatermők csoportjába tartozik.



"Az új fajok földrajzi eloszlása szépen tükrözi a múzeum biodiverzitás-kutató tevékenységének a Kárpát-medence kutatása melletti hagyományos, esetenként már évszázados múltú erősségeit: Ázsia középső, keleti és déli részei mellett Afrika és Ausztrália zoológiai kutatása is erősen magán viseli az MTM szakembereinek névjegyét. Az Újvilág taxonómiai kutatásában magától értetődően kisebb a szerepünk, mint az Óvilágéban, ugyanakkor rendszeresen értékes eredményekkel erősítjük az MTM tudományos súlyát az újvilági fauna és flóra megismerésében is" - hangsúlyozzák a közleményben.