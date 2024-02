Tudomány

Csaknem ezer középiskolás vesz részt az SZTE földrajzversenyén

A döntő feladataival nem elsősorban a lexikai tudást mérik, inkább a már megszerzett ismeretek alkalmazásában kellett jeleskedniük a csapatoknak. 2024.02.03 15:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem ezer középiskolás vesz részt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Földrajzi és Földtudományi Intézete által szervezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint az immár 13. alkalommal megszervezett tanulmányi verseny első, csütörtöki fordulójában 478 csapatban 956 diák ad számot tudásáról. A csapatok 108 iskolából - Magyarország minden vármegyéjéből és a határon túlról, Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról és a verseny történetében először Horvátországból is - jelentkeztek.



Az első fordulót az induló csapatok online formában teljesítik, feladataikat a diákok saját iskolájukban tanári felügyelettel, az SZTE egyetemi CooSpace rendszerében oldják meg. Az április közepén Szegeden rendezett döntőbe a legjobb 48 csapat kerül be. Ekkor az első körben online írásbeli feladatsor várja a résztvevőket, majd a legjobb 24 csapat három további három körben - labor, szóbeli és kvíz - méri össze tudását.



A versenyre felkészülve a diákok a középiskolai természetföldrajzi ismeretek mellett minden évben egy kiemelt szakterületen mélyülhetnek el, idén ez a téma a vízzel kapcsolatos környezeti veszélyek a Kárpát-medencében. A felkészülő anyagok révén az SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének több a vízhez kapcsolódó kutatására - árvíz, a belvíz, az aszály és a folyók mikroműanyag- szennyezése - is ráláthatnak így a résztvevők. A döntő feladataival nem elsősorban a lexikai tudást mérik, inkább a már megszerzett ismeretek alkalmazásában kellett jeleskedniük a csapatoknak.



A legjobb csapatok tanulói az értékes nyeremények mellett pluszpontokkal gazdagodnak, ami hozzájárulhat a sikeres egyetemi felvételihez - áll a közleményben.