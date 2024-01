Tudomány

Feléledt a japán holdszonda

Működésbe lépett a SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) japán űrszonda, amely január 20-án landolt a Holdon, de leszállása után energiaellátási problémák miatt egy időre ki kellett kapcsolni - közölte hétfőn a JAXA japán űrügynökség.



"Tegnap este sikerült kapcsolatba lépni a SLIM-mel, és újra működésbe lépett" - számolt be róla az ügynökség hétfőn a közösségi médián. Hozzátették, hogy a szonda többsávos kamerája megkezdte a felvételek készítését, és el is küldte erről az első képeket.



A SLIM szonda január 20-án a tervezett helyszínen, nagy pontossággal szállt le a Holdra, de landolás közben félrebillent, napelemei nem a Nap felé néztek, és mivel nem tudták ellátni energiával, kikapcsolták.



A JAXA tájékoztatása szerint a Shioli nevű, 300 méteresnél kisebb átmérőjű kráterben landolt SLIM jelenleg a Hold felszínét vizsgálja, és kőzetelemzéseket végez. Japán az ötödik ország az egykori Szovjetunió, az Egyesült Államok, Kína és India után, amely sikeres holdra szállást hajtott végre.



A SLIM által gyűjtött adatokat az amerikai Artemis űrprogramhoz is felhasználják. A program célja, hogy a NASA több mint 50 év után ismét embert juttasson a Holdra. A NASA asztronautáinak tervezett holdra szállását azonban január elején egy évvel későbbre, 2026 szeptemberére halasztották.