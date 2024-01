Csillagászat

A Hubble vizet talált egy exobolygó légkörében

A 800 Fahrenheit-fokos (426 Celsius-fok) hőmérsékleten izzó bolygó barátságtalan lenne, de felfedezése nem csak a víz előtt nyitja meg a kaput. 2024.01.28 11:55 ma.hu

A NASA Hubble-űrteleszkópjának segítségével a csillagászok vízmolekulákat találtak a GJ 9827d nevű kis exobolygón, amely 97 fényévre van a Földtől. A bolygó átmérője körülbelül kétszer akkora, mint a Földé, de ez a legkisebb exobolygó, amelynek légkörében vízgőzt találtak.



Bár a víz elengedhetetlen az élet fenntartásához, a jelentés szerint a exobolygó felszínén nem valószínű, hogy van víz, mivel perzselően forró a hőmérséklete. Az exobolygó olyan forró, mint a Vénusz - körülbelül

426 Celsius-fok hőmérsékleten forr, ami egy igencsak barátságtalan világot jelent.



A NASA szerint azonban a bolygó létezése bizonyíték lehet arra, hogy vannak más, vízben gazdag légkörű bolygók is galaxisunkban.



"Ez lenne az első alkalom, hogy közvetlenül, légköri észleléssel bizonyíthatjuk, hogy ezek a vízben gazdag légkörű bolygók valóban létezhetnek más csillagok körül" - mondta Björn Benneke, az Université de Montréal Trottier Institute for Research on Exoplanets munkatársa.



"Ez fontos lépés a kőzetbolygók légköreinek elterjedtségének és sokféleségének meghatározása felé."



"A víz egy ilyen kis bolygón mérföldkőnek számító felfedezés" - tette hozzá Laura Kreidberg, a heidelbergi Max Planck Csillagászati Intézet munkatársa. "Minden eddiginél közelebb visz a valóban Föld-szerű világok jellemzéséhez".



A GJ 9827d-re rábukkant csillagászok még nem tudják biztosan, hogy csak kis mennyiségű vízgőzzel rendelkezik-e, vagy légköre nagyrészt vízből áll. De egyelőre két elméletük van az összetételével kapcsolatban: vagy még mindig egy hidrogénben gazdag, vízzel dúsított légköre van a bolygónak, mint a Neptunusznak, vagy a bolygó a NASA szerint a Jupiter Europa nevű holdjának melegebb változata lehet, amelynek kérge alatt kétszer annyi víz található, mint a Földön.



"A víz megfigyelése kapu más dolgok felfedezéséhez" - mondta Thomas Greene, a NASA Ames Kutatóközpontjának asztrofizikusa a kaliforniai Szilícium-völgyben.



"Ez a Hubble-felfedezés megnyitja az utat az ilyen típusú bolygók jövőbeli tanulmányozásához a NASA James Webb űrteleszkópjával. A JWST további infravörös megfigyelésekkel sokkal többet láthat, többek között olyan széntartalmú molekulákat, mint a szén-monoxid, a szén-dioxid és a metán. Amint megvan a bolygó elemeinek teljes leltára, ezeket össze tudjuk hasonlítani a körülötte keringő csillaggal, és megérthetjük, hogyan keletkezett" - tette hozzá Greene.