Űrtechnológia segítségével csökkentenék magyar építészek az épületek szén-dioxid-kibocsátását

Az Európai Űrügynökség (ESA) programjában a műholdakból származó földmegfigyelési adatokat használják fel magyar szakemberek, hogy megoldásokat találjanak a városi hőszigethatás csökkentésére. 2024.01.27 10:24 MTI

A Paulinyi & Partners Zrt. tervezőiroda 2023 decemberében szerződést kötött az Európai Űrügynökséggel, amelynek az Űrkutatás a zöld építészetért (Space for Green Construction) pályázatán vesz részt a magyar vállalat - közölte a projekt kommunikálásával megbízott ügynökség pénteken az MTI-vel.



Az egyéves projekt során az iroda olyan megoldást fejleszt, amely műholdas földmegfigyelési felvételek felhasználásával feltérképezi a városi hőszigethatást, hogy ezekkel az adatokkal javíthassa a meglévő prediktív szimulációk hatékonyságát.



A közlemény szerint a megvalósításban a szintén magyar Envirosense szakemberei is részt vesznek, akik a műholdas felvételek feldolgozásában, valamint a térképkészlet kialakításában segítik a tervezőiroda munkáját.



A városi hőszigethatás minimalizálása komoly lehetőséget kínál az építőipar szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére. A klímaváltozás hatására 2050-re a melegedő városok hűtése akár 60 százalékkal több szén-dioxid-kibocsátással járhat, mint a fűtés. A szakemberek ennek minimalizására keresnek megoldásokat - írták.



A hőszigethatás miatt jelentős lehet a hőmérséklet-különbség a városok egyes részei között, Budapesten például a közlemény szerint akár 6 Celsius-fokkal is növelheti a hőmérsékletet egy ilyen hősziget. Ez jelentősen befolyásolja az épületek fűtési és hűtési igényét.



A tájékoztatás szerint a tervezőiroda HeatScape Resolve szolgáltatása, amely az ESA-val közös projekt adataira épít majd, problématérképet biztosít a tervezők számára, elemzést készít a városi hőszigethatások mérséklésére vonatkozó tervekről és segíti az eredmények követését.



A kereskedelmi célú fejlesztési projekt az ESA ARTES BASS programján belül, annak támogatásával valósul meg - közölték.