Tudomány

A NASA 2026-ra halasztotta asztronautái holdraszállását

Még legalább két évet kell várni, míg a NASA asztronautái több mint 50 év után ismét a Holdon landolhatnak. 2024.01.10 10:02 MTI

Az amerikai űrhivatal (NASA) kedden bejelentette, hogy még legalább két évet kell várni, míg asztronautái több mint 50 év után ismét a Holdon landolhatnak.



Az Artemis 3-misszió SpaceX űrhajóval induló, első legénységgel végrehajtott holdraszállását 2025-re tervezték, de a NASA közlése szerint 2026 szeptemberére halasztották.



A missziót a legénységet szállító űrhajóval kapcsolatos biztonsági aggodalmak és a magáncégek által fejlesztett űrruhákkal kapcsolatos problémák miatt halasztották el.



A holdraszállást előkészítő Artemis 2-misszió szintén késik, most 2025 szeptemberére tervezik - közölte a NASA. Az Artemis 2 négy űrhajósa a tervek szerint a Lockheed által épített Orion kapszulával kerülné meg a Holdat.



Bill Nelson, a NASA igazgatója hangsúlyozta, hogy a "biztonság áll a prioritások élén". Mint hozzátette, "a halasztás további lehetőséget nyújt az Artemis-legénységek számára a kihívásokra való felkészülésben".



Az Artemis-program további késéseit azt követően jelentették be, hogy meghibásodott a hétfőn útnak indított Vulcan kereskedelmi űrrakéta üzemanyagtartálya, amely a Peregrine holdraszálló egységet szállította.



A NASA holdraszálló programját az elmúlt évtizedben többször is lassítani kellett, ami több milliárd dollárral növelte a költségeket. A kormányzati ellenőrzések szerint a program költségei 2025-ig mintegy 93 milliárd dollárra rúgnak majd.