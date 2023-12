Tizennégymillió éves rinocérosz megkövesedett maradványait találták meg

Tizennégymillió évvel ezelőtt élt, ősi rinocéroszra bukkantak kínai kutatók. A megkövesedett maradványok egy korábban teljesen ismeretlen fajhoz tartoznak.



Az állat a Prosantorhinus yei nevet kapta és egy Európában egykor széles körben elterjedt, kis termetű, de mára kihalt orrszarvúakat magába foglaló nemzetségbe sorolható.



A faj jól megőrzött, kifejlett koponyájának megvastagodott és kiemelkedő orrcsontjain egy kis szarv nőtt. A felfedezés arra utal, hogy a Prosantorhinus példányai Európától Kínáig nagyon nagy területen terjedtek el, ami az intézet tudósai szerint azt jelenti, hogy vándorlásukat nem korlátozták ökológiai és földrajzi akadályok Eurázsiában.



A felfedezésről készült tanulmányt a londoni Linnean Társaság állattani folyóiratában publikálták.

