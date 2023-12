Építészet

Hirtelen összeomlás fenyegeti a ferde olasz tornyot

Olaszország egyik "ikertornyát", az északi Bologna városának jelképét "hirtelen és váratlan összeomlás veszélye fenyegeti" az ottani hatóságok szerint, akik egy stabilizálási tervet mutattak be.



Védőkordont építenek a 48 méteres Garisenda-torony köré, amelyet a 12. században építettek a városközpontban a szomszédos, 97 méteres Asinelli-toronnyal együtt, hogy "az esetleges összeomlásból származó törmeléket felfogják, csökkentsék a környező épületek sérülékenységét és a lakosság kitettségét, valamint elzárják a megközelítést" - áll a bolognai városi tanács pénteki közleményében.



A munkálatok, amelyeket a bizonytalan tereptárgyat 2019 óta felügyelő tudományos bizottság "magas fokú riasztása" váltott ki, megelőzték a meglévő konszolidációs erőfeszítéseket, és a lehető leghamarabb ki kell alakítani egy "kizárási zónát". Ennek megfelelően a szomszédos Asinelli-toronyba a turisták belépését korlátozták.



Az összeomlás veszélyét a bizottság által kiadott 27 oldalas jelentésben vázolták fel. "A biztonsági feltételek már nem állnak fenn ahhoz, hogy a toronyban vagy annak környékén tevékenykedjünk, kivéve egy polgári védelmi terv keretében" - állították a szakértők, hivatkozva a "váratlan és felgyorsult tendenciára", amely a torony talapzatának szétesését és repedéseit okozza.



A torony egy ideje már "elkerülhetetlenül kritikus állapotban van" - állapította meg a hónap elején közzétett jelentés, amely szerint a stabilitás javítására tett korábbi erőfeszítések valójában csak rontottak a helyzeten, "ami aggasztó következményekkel jár a torony általános stabilitására nézve".



Egy szóvivő azonban azt mondta a CNN-nek, hogy bár a legrosszabbra készülnek, "senki sem tudja, mikor következhet be [az összeomlás] - lehet három hónap, tíz vagy 20 év". Az elmozduló tornyot inkább "sárga", mint "vörös" riasztási fokozatba sorolva kifejtették, hogy "ha közvetlen összeomlás veszélye állna fenn, mindenkit evakuálnánk".



A Garisenda növekvő instabilitását az októberben telepített akusztikus érzékelőknek köszönhetően fedezték fel, amelyek nemcsak az alapozás közelében tapasztaltak megnövekedett tömörülést, hanem azt is, hogy a "dőlés iránya" majdnem 90 fokkal eltolódott. A helyzet július óta aggasztóan romlott a városi tanács szerint, amely a nyári "szélsőséges időjárási eseményeket", köztük a magas hőmérsékletet és az árvizeket okolta.



A város reméli, hogy februárra befejeződik a vészkordon építése, de még nem sikerült megállapodni a torony végleges stabilizálásának tervében, amelynek dőlése csak egy fokkal kisebb, mint a szintén a 12. században épült, híresebb pisai "ferde toronyé"

A Garisenda és Asinelli tornyot több tucat hasonlóval együtt a helyi családok építették, akik a torony magasságát státuszszimbólumnak tekintették. A Garisendát, amely építése óta dől, Dante megörökítette egy versében, és mindkét tornyot a város jelképének tekintik.