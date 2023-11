Űrkutatás

Túl nagy a forgalom az űrben, és ebből nagy baj lehet

A Föld körül keringő műholdak egyre növekvő száma miatt űrbalesetek veszélyére figyelmeztet az Európai Űrügynökség (ESA).



A dpa német hírügynökségnek adott nyilatkozatában Josef Aschbacher főigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan ütközések is előfordulhatnak, amelyek láncreakciót indítanak el, és hatalmas károkat okoznak, ezért globálisan elfogadott közlekedési szabályokra van szükség a világűrben.



Az ESA adatai szerint mintegy 8800 aktív műhold kering a Föld körül. Ezek közül messze a legtöbbet, mintegy ötezer Starlink műholdat az Elon Musk vezette SpaceX üzemeltet, amely ráadásul összesen mintegy 42 ezer ilyen eszköz felbocsátásra készül.



"Folyamatosan csatlakoznak új szereplők. Ezért szükség van megbízható közlekedési szabályokra a világűrben, amelyek világosan lefektetik minden helyzetben, hogy kinek kell kitérő manővert végrehajtania és kinek mi a feladata" - hangoztatta Aschbacher.



A SpaceX mellett 150 és 1200 kilogramm tömegű műholdat tízezreinek felbocsátását tervezi a Blue Origin, a One Web és kínai vállalatok is globális internethozzáférés megteremtése érdekében.