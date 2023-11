Ellátás

A világon először sikerült egészséges szemgolyót átültetni - videók

New York-i sebészek elvégezték az első teljes szemátültetést emberen - jelentették be -, amit áttörésként üdvözöltek, annak ellenére, hogy a páciens nem nyerte vissza a látását. 2023.11.12 10:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A részleges arcátültetés során elvégzett műtét óta eltelt hat hónap alatt a beültetett szem az a sikeres beavatkozás legjellemzőbb "tüneteit" mutatta, beleértve a jól működő ereket és az ígéretesnek tűnő retinát - közölte a NYU Langone Health sebészcsoportja.



"Már az a puszta tény, hogy szemet ültettünk át, hatalmas előrelépés, olyasmi, amire évszázadok óta gondolnak, de még soha nem hajtották végre" - mondta Dr. Eduardo Rodriguez, a csapat vezetője.



Eddig az orvosok csak a szaruhártyát, a szem átlátszó elülső rétegét tudták átültetni.



A szem befogadója, Aaron James egy 46 éves arkansasi katonai veterán, aki túlélt egy munkahelyi, nagyfeszültségű elektromos balesetet, amely tönkretette az arca bal oldalát, az orrát, a száját és a bal szemét.



A transzplantációs műtét 21 órát vett igénybe.



Az orvosok eredetileg csak kozmetikai okokból tervezték, hogy a szemgolyót az arcátültetés részeként beépítik, mondta Rodriguez a Zoom interjúban.



"Ha a látás valamilyen formában helyreállna, az csodálatos lenne, de... a cél az volt, hogy elvégezzük a technikai műtétet", és a szemgolyó megmaradjon, tette hozzá Rodriquez.



Bármi is történik a továbbiakban, nyomon fogják követni, mondta.



Jelenleg az átültetett szem nem kommunikál az aggyal a látóidegen keresztül.



A donor és a transzplantált látóideg közötti kapcsolat gyógyulásának elősegítése érdekében a sebészek felnőtt őssejteket gyűjtöttek a donor csontvelőjéből, és a transzplantáció során befecskendezték őket a látóidegbe, remélve, hogy ezek pótolják a sérült sejteket és megvédik az ideget.



Az életképes szemgolyó átültetése sok új lehetőséget nyit meg, mondta Rodriguez, még ha a látás ebben az esetben nem is állt helyre.



Más kutatócsoportok olyan módszereket dolgoznak ki, amelyekkel az agyban lévő ideghálózatokat például elektródák behelyezésével összekapcsolják a látás lehetővé tételére a látás nélküli szemekkel - mondta.



"Ha együtt tudunk működni más tudósokkal, akik a látás helyreállításának vagy a látókéreg képének helyreállításán dolgoznak más módszerekkel, akkor azt hiszem, egy lépéssel közelebb vagyunk" - mondta Rodriguez.



James, aki csak a jobb szemére lát, tudta, hogy az átültetett szemmel nem biztos, hogy visszanyeri a látását.



Az orvosok "egyáltalán nem számítottak arra, hogy működni fog, és ezt már az elején elmondták nekem" - mondta.



"Azt mondtam nekik: 'még ha nem is látok... talán legalább mindannyian tanulhatnak valamit, amivel segíthetnek a következő embernek'. Így kell elkezdeni" - mondta. "Remélhetőleg ez egy új utat nyit meg."



James még visszanyerheti a látását az átültetett szemmel, mondta Rodriguez.