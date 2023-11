Űrkutatás

Oxigént találtak a Vénuszon

A Vénuszról ismert, hogy nagyon lassan forog, egy nap a Vénuszon 243 földi napnak megfelelő ideig tart.



A Vénusz mezoszférájának és termoszférájának kulcsfontosságú elemét, az atomos oxigént a bolygó nappali oldalán a szén-dioxid és a szén-monoxid lebomlásával állítja elő, majd az éjszakai oldalra szállítja.



Az atomos oxigén fontos a Vénusz légkörének fotokémiája és energiaegyensúlya szempontjából, de a Vénusz nappali oldalán még nem sikerült közvetlenül megfigyelni.



Az éjszakai oldali észlelések korábban a Vénusz éjszakai légfényének megfigyelésére korlátozódtak, ami a bolygó légkörének halvány fénykibocsátása.



Egy új tanulmányban Dr. Heinz-Wilhelm Hübers, a Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt és a Humboldt-Universität zu Berlin kutatója és kollégái a NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) repülőgépének fedélzetén található German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies (upGREAT) tömegspektrométerrel összesen 17 pontot elemeztek a Vénusz nappali és éjszakai oldalán egyaránt.



"A megfigyeléseket 2021. november 10-én, 11-én és 13-án kora este végezték" - közölték.



"Összesen 17 pozíciót mértek a Vénuszon: hetet a nappali oldalon, kilencet az éjszakai oldalon és egyet a terminátoron." (A terminátor egy megvilágított égitest világos és sötét részét elválasztó vonal neve - a szerk.)



A kutatók minden megfigyelt ponton kimutatták az atomos oxigént, és úgy találták, hogy az 100 km körüli magasságban koncentrálódik.



A mérések alapja az atomi oxigén alapállapotának 4,74 terahertzes finomszerkezete volt.



Az oszlopsűrűségekben is találtak eltéréseket, a sűrűség maximumát a nappali oldalon regisztrálták.



"A megfigyelt átlagos Vénusz-kontinuum fényességhőmérséklet körülbelül 246 K, ami körülbelül 65-70 km-es magasságnak felel meg közvetlenül a felhőréteg felett" - mondták.



"Az atomos oxigén hőmérséklete körülbelül 156 K a nappali oldalon és körülbelül 115 K az éjszakai oldalon, ami körülbelül 100 km-es magasságnak felel meg".



"A jövőbeni megfigyelések, különösen az antiszoláris és szubszoláris pontok közelében, de minden napzenitszögben is, részletesebb képet adnak majd erről a különös régióról, és támogatják a Vénuszra irányuló jövőbeli űrmissziókat, mint például a NASA DAVINCI missziója vagy az ESA EnVision missziója" - tették hozzá.



"A Föld és a Mars légkörében található atomos oxigén méréseivel együtt ezek az adatok segíthetnek jobban megérteni, hogy miben és miért különbözik ennyire a Vénusz és a Föld légköre"."



Az eredményeket a Nature Communications című folyóiratban tették közzé.