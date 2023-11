Tudomány

Az Alzheimer-kór és a cukoranyagcsere zavarainak összefüggéseit vizsgálják szegedi kutatók

Az Alzheimer-kór és a cukoranyagcsere zavarainak összefüggéseit vizsgálják szegedi kutatók, az idegsejtpusztuláshoz vezető molekuláris okok feltérképezése mellett céljuk innovatív, diabetikus élelmiszeripari termékek fejlesztése is - tájékoztatta a konzorciumot vezető Pharmacoidea Kft. az MTI-t.



A közlemény szerint a Pharmacoidea Kft. a Lissé Kft., a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) részvételével zajló, 2025 őszéig tartó projekt 585 millió forintos költségeiből 415,6 millió forintot fedez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása.



A cukoranyagcsere zavarai számos betegség kialakulásához vezethetnek, így az időskori memóriavesztésért felelős Alzheimer-kór egyik fő rizikófaktoraként is számontartják ezeket. A jelenleg gyógyíthatatlan Alzheimer-kór rohamos terjedésének - világszerte jelenleg 30 millióan szenvednek e betegségben - megállításához kiemelten fontos a kórképet kiváltó idegsejt pusztuláshoz vezető molekuláris okok feltérképezése.



A konzorciumvezető Pharmacoidea Kft. korábban olyan, a sejtfelszíni proteoglikánokhoz köthető molekuláris mechanizmust térképezett fel, amely felelős az idegsejtpusztuláshoz vezető fehérjeaggregátumok kialakulásáért és azok terjedéséért. A vizsgált proteoglikánoknak a cukoranyagcsere zavaraiban is központi szerepük van, ezért a konzorcium résztvevőinek célja új terápiás és diagnosztikai célpontok feltérképezésével innovatív hatóanyagok, gyógyszertesztelési megoldások és a betegség felismerését segító eljárások kifejlesztése.



Az étkezés központi szerepet játszik a cukoranyagcsere zavarainak kialakulásában, ezért a kutatókhoz a Lissé Kft. is csatlakozott, amely az SZTE Mérnöki Karának élelmiszermérnökeivel biológiailag értéknövelt diabetikus édesipari termékeket fejleszt, kiaknázva a konzorcium tagjai által elért élettudományi kutatási eredményeket is. A nemzetközi fejlesztésekben élen járó hazai kutatók közreműködésével megvalósuló projekt így a terápiás és diagnosztikai technológiák és termékek mellett olyan innovatív, diabetikus élelmiszeripari termékeket is eredményezhet, amelyek a fogyasztóbarát édesipari termékeket ötvözik az élettanilag kedvező hatóanyagokkal.