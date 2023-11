Állati

Miau-tasztikus felfedezés - A macskáknak 276 különböző arckifejezése van

Lapított fülek, összeszűkült pupillák, ajkak megnyalása - ezek a finom jelzések macskatársaid arckifejezésében talán nem is olyan titokzatosak, mint amilyennek tűnnek. A "Behavioural Processes" című folyóiratban a múlt hónapban megjelent, két amerikai tudós által végzett friss kutatás rávilágított a macskák kommunikációjának fortélyaira.



Eredményeik meglepő módon összesen 276 különböző arckifejezést mutattak ki, amelyeket a háziasított macskák interakciók során mutattak.



Brittany Florkiewicz, a tanulmány egyik társszerzője, az arkansasi Lyon College evolúciós pszichológusa szerdán a CNN-nek nyilatkozva megosztotta, hogy kutatási eredményeik a háziasításnak a macskák arckommunikációjának evolúciójára gyakorolt mélyreható hatását sejtetik.



"Tanulmányunk azt mutatja, hogy a macskák kommunikációja sokkal összetettebb, mint azt korábban feltételezték".



Florkiewicz kifejtette, hogy a háziasított macskák az ember közelségének köszönhetően nagyobb szociális toleranciát mutatnak, mint vadon élő társaik. Következésképpen a kutatók arra számítottak, hogy a különböző szociális kontextusokban az arckifejezések egész spektrumát figyelik meg, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Azonban meglepődtek, amikor 276 morfológiailag eltérő arckifejezést mértek fel".



Florkiewicz és a vezető szerző, Lauren Scott, a Kansasi Egyetem Orvosi Központjának orvostanhallgatója, aki szintén szenvedélyesen szereti a macskákat, végezte a tanulmányt. Úgy vélték, hogy a háziasított macskák a fokozott társas interakciók miatt több arckifejezést mutatnak.



Az adatgyűjtéshez Scott 186 macskás interakciót rögzített, 53 felnőtt, mindkét nemű házi rövidszőrű macskát filmre véve. Ezek a macskák mind ivartalanítottak voltak. A megfigyelések egy helyi macskakávézóban készültek Kaliforniában, ahol mindkét kutató 2021 augusztusa és 2022 júniusa között dolgozott.



Mindkét kutató egy speciális kódolási rendszert, a Cat Facial Action Coding System nevű megoldást használta a macskakifejezések értékelésére. Az arcizommozgások számát és típusait vizsgálták, kizárva az olyan természetes folyamatokhoz kapcsolódó mozdulatokat, mint a légzés és az ásítás.



Bár nem tudtak konkrét jelentést rendelni az egyes kifejezésekhez, a tanulmány felfedezte, hogy a kódolt kifejezések 45,7%-át barátságosnak, míg 37%-át agresszívnak minősítették.



Részletesebben, a barátságos kifejezés a fülek és a bajuszkák előrefelé irányuló mozgását és a csukott szemeket jelentette, míg az agresszív macska összeszűkült pupillákat, a fejhez lapított füleket és ajaknyalogató mozdulatot mutatott.



"Reményeink szerint a mintánk méretét ki fogjuk terjeszteni más helyeken élő macskákra is, és megvizsgáljuk a több macskával rendelkező otthonokban, elvadult kolóniákban élő macskák arckifejezéseit is" - mondta Florkiewicz.



Megemlítette, hogy az egyik jövőbeli célunk egy olyan követéses vizs