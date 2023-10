A NASA bemutatta a Földre visszatért aszteroidamintát

A NASA szerdán bemutatta az aszteroidamintát, amely szeptemberben érkezett a Földre egy űrszondával.



A houstoni Johnson Űrközpontban tartott bemutatón tudósok és az amerikai űrhivatal (NASA) vezetői vettek részt.



A fekete por és kőzetdarabok a szénben gazdag Bennu kisbolygóról származnak, amely a Földtől mintegy 96 millió kilométerre van. A NASA Osiris-Rex űrszondája három évvel ezelőtt gyűjtötte be a mintákat, majd visszatérve egy kapszulába zárva dobta le a mintákat a Földre, miközben elhaladt mellettünk.



A tudósok szerint most jóval több minta érkezett a Földre annál, mint amennyit a Hajabusza-2 japán űrszonda gyűjtött 2019-ben a Ryugu aszteroidáról. A pontos anyagmennyiséget azonban még nem tudták megállapítani, mert a kapszula fő kamráját még nem nyitották fel.



"Lassan és aprólékosan haladunk" - mondta el Dante Lauretta, az Arizonai Egyetem munkatársa, a misszió vezető tudósa. Hozzátette, hogy már az is tudományos szenzáció, hogy a kamra peremén talált port és részecskéket vizsgálhatják.



Az OSIRIS-Rex az első amerikai űreszköz, amely aszteroidáról gyűjtött mintát. 2016 szeptemberében indították el a floridai Cape Canaveral űrközpontból.



A mintát tartalmazó kapszula Földre küldését követően az űrszonda egy másik aszteroida, az Apophis felé indult, és misszióját kilenc évvel meghosszabbították.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm