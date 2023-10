Tudomány

A Prada tervezi az űrruhákat a NASA holdmissziójához

Stílusos űrruhában repülhetnek a NASA 2025-ös holdmissziójának asztronautái, ugyanis a Prada olasz divatház is részt vesz a gardróbjuk tervezésében.



Az űrruhák tervezésében és kivitelezésében a Prada mellett az Axiom Space magánvállalkozás is segít.



Jeffrey Hoffman professzor, aki már a NASA öt küldetésében vett részt, és négyszer tett űrsétát, a brit közmédia hírportáljának, a BBC Newsnak elmondta, hogy a Pradának komoly tapasztalata van a különböző kompozit anyagok felhasználásában, és fontos technikai újításokkal is előállhatnak az új űrruhák elkészítésénél.



Ugyanakkor azt is hozzátette: nem érdemes arra gondolni, hogy az űrhajósokat majd trendi ruhába öltöztetik, ugyanis a jó hőszigetelő környezet megteremtése a legfontosabb.



"Az űrruha tényleg olyan, mint egy miniatűr űrhajó. Biztosítania kell a nyomást, az oxigénellátást, és megfelelő hőmérsékletet kell tartania" - sorolta a követelményeket Hoffman.



Az Axiom idén már bemutatott egy űrruhát, amit az Artemis 3 küldetés űrhajósai viselnek majd. Az 55 kilós ruha állítólag kényelmesebb viselet lesz a női asztronauták számára.



Az Axiom és a Prada azt ígérte, hogy az új űrruhák innovatív technológiával és tervezéssel készülnek, és a korábbiaknál alkalmasabbak lesznek a holdfelszín kutatására.



Az Artemis 3 az első űrmisszió 1972 óta, amelynek űrhajósai a Holdon landolnak. A legénységhez tartozik Christina Koch is, az első női űrhajós, aki a Holdra léphet.