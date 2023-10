Állatvédelem

Ma van az állatok világnapja

Az állatok védelmére és az élővilág sokszínűségének fontosságára hívja fel a figyelmet az állatok világnapja, amelyet 1931. óta október 4-én ünnepelnek világszerte. 2023.10.04 11:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 1931-ben, Firenzében megtartott környezetvédelmi konferencia nyilvánította október 4-ét, Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emléknapját az állatok világnapjává - idézi fel az Agrárminisztérium szerdai közleménye.



Manapság a vadon élő állatfajokat az élőhelyeik pusztulása mellett leginkább a határokon átnyúló, illegális kereskedelem veszélyezteti, amely fajok tömegének kipusztulásáért felelős, óriási gazdasági károkat okoz, és a Föld egyes régióinak biztonságát is veszélyezteti. Ez nemcsak a természetre, a biológiai sokféleségre, a védett fajokra és az élőhelyekre jelent fenyegetést, hanem az emberi társadalmakra is.



A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok megőrzésének és védelmének egyik legeredményesebb eszköze egy nemzetközi természetvédelmi egyezmény, az idén 50 éves CITES (Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), amely a hatálya alá tartozó fajokat a velük folytatott kereskedelem szabályozásával védi. Az egyezménynek köszönhetően az elmúlt 50 évben számos, a kereskedelem által veszélyeztetett állat- és növényfajt sikerült megóvni a kipusztulástól.



Az agrártárca rámutat: az egyezmény 50. évfordulóján fontos felhívni a figyelmet a vadon élő állatok és növények védelme érdekében végzett tevékenységre, valamint arra, hogy ezt a munkát folytatni kell, és még nagyobb hangsúlyt kell fordítani az illegális kereskedelem felszámolására világszerte.



Ehhez az országok, az érintett hatóságok, a vadon élő fajok védelmével foglalkozó szervezetek, valamint a társadalom szoros együttműködésére van szükség, amely alapvető fontosságú az egyes természetvédelmi intézkedések sikeréhez, és általában az állatok hatékony védelméhez egyaránt - húzza alá a közlemény.