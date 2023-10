Űrkutatás

Roszkoszmosz: a vezérlőrendszer hibája miatt semmisült meg a Luna-25

A fedélzeti vezérlőrendszer működésében fellépett rendellenesség miatt zuhant le a Holdon a Luna-25 automata állomás - közölte a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat a sajtóval.



A tájékoztatás szerint a tárcaközi bizottság szerint, amelynek feladata annak megállapítása volt, hogy mi váltotta ki a Hold-közeli pályára állított Luna-25 automata állomás rendellenes működését, a baleset "legvalószínűbb oka a fedélzeti vezérlőkomplexum rendellenes működése volt, amely azzal állt összefüggésben, hogy nem kapcsolódott be a BIUSZ-L készülékben (a szögsebességmérő egységben) lévő gyorsulásmérő egység, mivel a készülék által végrehajtott adatparancsok egységes tömbjébe különböző prioritású adatparancsok kerülhettek be".



A Roszkoszmosz szerint az adattömbökben a parancselosztás véletlenszerű, valószínűségi jellegű. Ennek következtében a fedélzeti vezérlőkomplexum nullás jeleket kapott a gyorsulásmérőkből.



Ez nem tette lehetővé, hogy a korrekciós impulzus kiadásakor rögzítsék a szükséges sebesség elérésének pillanatát és az űrhajó meghajtó rendszerének megfelelő időben történő leállítását, aminek következtében a kikapcsolódás a beállított idő (parancs) szerint következett volna be - áll a tájékoztatásban.



A Roszkoszmosz közölte, hogy a bizottság ajánlásokat tett olyan intézkedésekre, amelyek megakadályozzák az ilyen események megismétlődését a későbbi Hold-küldetések idején.



A Luna-25 automata állomással augusztus 11-én, moszkvai idő szerint 2 óra 10 perckor startolt a Vosztocsnij űrközpontból egy Szojuz-2.1b hordozórakéta. Az űreszköz augusztus 12-én és 14-én pályakorrekciót hajtott végre, majd augusztus 16-án Hold-közeli pályára állt. Augusztus 19-én a készülék impulzusokat kapott a start előtti elliptikus pálya kialakítására, de moszkvai idő szerint 14:57 körül megszakadt vele a kommunikáció. Az előzetes számítások szerint a Luna-25 a Hold felszínének ütközve megsemmisült.