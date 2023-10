Tudomány

Mi ölte meg a dinoszauruszokat? Új számítógépes modell válaszol az évszázados kérdésre

2023.10.02 14:33 ma.hu

Egy új tanulmány ezen a héten megosztotta a legújabb bizonyítékokat a tudósok között régóta tartó vitában arról, hogy mi ölte meg a dinoszauruszokat.



Most a kutatók szerint a gáz tehet mindenről. Erre a következtetésre jutott Brenhin Keller és Alexander Cox, a Dartmouth College két geológusa, akik újszerű módszert dolgoztak ki a kérdés vizsgálatára.



A legtöbb, a témával foglalkozó tanulmány abból indul ki, hogy a 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalást vagy aszteroida-becsapódás vagy vulkánkitörés okozta. Keller és Cox úgy akarták megvizsgálni a kérdést, hogy a lehető legkevesebb emberi előítélet kerüljön az egyenletbe. Ezért a számítógépes modellezéshez fordultak.



Adatbemenetként az óceán mélyéről fúrt hengeres üledékmagokat vizsgálták. Ezek a foraminiferáknak nevezett mikroorganizmusokkal tarkított földrétegek az óceánok időbeli savasságáról, valamint a környezetben lévő szén- és kén-dioxid mennyiségéről adnak támpontokat.



A feltételezések szerint ez a két gáz szerepet játszott a dinoszauruszok és a földi élet 75%-ának kipusztulásában. A tudósok azonban vitatkoznak arról, hogy ezek a gázok egy aszteroida becsapódása vagy egy vulkánkitörés-sorozat következtében szabadultak-e fel.



Keller és Cox különböző forgatókönyveket szimuláltak, egy Markov-lánc Monte Carlo statisztikai modellt alkalmazva, hogy a magokból kinyert bizonyítékok alapján kiszámítsák a valószínűségeket. Azt találták, hogy a vulkánokból felszabaduló gáz elegendő magyarázat a környezeti változásokra, amelyek a dinók végzetét jelentették.



Eközben egy majdnem egyidejű aszteroida-becsapódás, amely hatalmas krátert hagyott maga után a Mexikói-öbölben, kevéssé hatott.



Keller és Cox modellezési munkáját több tucat számítógépes processzor párhuzamos használata segítette. Egymás után végrehajtott szimulációik több mint egy évig tartottak volna. A szimulációk egyidejű futtatása azonban lehetővé tette számukra, hogy napok alatt összegyűjtsék az adatokat.



A kutatás csütörtökön jelent meg az American Association for the Advancement of Science folyóiratban.