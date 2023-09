Csillagászat

Átadták a felújított tatai csillagvizsgálót

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Átadták csütörtökön Tatán a felújított TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgálót és Múzeumot; a felvidéki, ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgálóval közösen végzett fejlesztés csaknem 300 millió forint értékben valósult meg.



Az épület és környezetének felújítása mellett 150 négyzetméteres területtel bővült a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének üzemeltetésében lévő tatai csillagvizsgáló - ismertette az intézmény igazgatója.



Kovaliczky István elmondta, hogy egy előadótermet, valamint egy múzeumi helyiséget alakítottak ki, ahol az intézmény névadója, Posztocky Károly eddig több helyen tárolt hagyatékát mutatják be, valamint a Nap és a meteorok megfigyeléséhez speciális naptávcsövet, csillagászati CCD kamerát szereztek be.



A két csillagvizsgáló történetéről és jelenéről három nyelvű kiadványt készítettek, valamint a gyerekeknek magyar és szlovák nyelven a csillagképeket bemutató füzetet jelentettek meg, amelyben a leírás mellett ki is lehet festeni az égi alakzatokat.



A Szlovák Központi Csillagvizsgáló igazgatója, Marián Vidovenec hozzátette, projekt célja a Komárom-Esztergom megye és Nyitra megye határ menti régió két legfontosabb csillagvizsgálója közötti együttműködés megerősítése és fejlesztése.



A Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül a Stars connect us, a "Csillagok összekötnek minket - csillagászat határok nélkül" nevű projektben nyilvános konferenciák, csillagászati diákversenyek, szabadtéri távcsöves bemutatók, interaktív kiállítások szervezésével teszik vonzóbbá a csillagászatot a nagyközönség számára.



A két partner számos közös szakmai programot szervezett Tatán és Ógyallán, amelyek célja a magyar kollégák oktatása a Nap és a meteorok megfigyelésére. Tatán végzett megfigyelések a Szlovák Központi Csillagvizsgáló adatbázisába is bekerülnek - ismertette az igazgató.



A tatai csillagvizsgálót 2008 óta a TIT Komárom-Esztergom vármegyei egyesülete üzemelteti. Posztoczky eredeti csillagdáját a közeli Erdőtagyoson építette fel 1915-ben. Az épületet 1950-ben egy telekkönyvi tévedés miatt lerombolták és elhordták építőanyagnak.



A műszereket, könyveket és fényképeket a Komárom Megyei Tanács vette meg, majd a vármegyei TIT kezdeményezésére Tatán építettek csillagvizsgálót, melyet 1973-ban nyitottak meg.



A szervezet szakkört működtet a csillagdában, valamint bemutató előadásokat tart, amelyeken Posztoczky 1908-ban vásárolt és ma is kitűnő állapotban lévő 127/1450-es Reinfelder refraktorát használják.