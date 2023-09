Energia

Napelemeket helyeznek üzembe az Északi-sark közelében

Norvégia napelemeket helyez üzembe a Spitzbergákon, a program segítheti az eldugott sarkvidéki települések megújuló energiára való áttérését.



A hat sorban felállított 360 napelem csütörtöktől termel áramot egy hajdani tengerhajózási rádióállomásnak, az Isfjord Radiónak, amelyet turisták számára alaptáborrá alakítottak át.



A széljárta szigetcsoport mintegy 1300 kilométerre fekszik az Északi-sarktól, és csak hajóval vagy helikopterrel lehet megközelíteni, ha az időjárás megengedi.



Mons Ole Sellevold, a Store Norske norvég állami energiavállalat megújuló technikákra szakosodott tanácsadója az AFP francia hírügynökségnek elmondta: úgy hiszik, hogy ez a világ legészakibb részén található szárazföldi fotovoltaikus naperőműve.



További száz napelemet a rádióállomás tetején helyeztek el, amelyet eddig dízelgenerátorok láttak el árammal. Ily módon a napenergiával a létesítmény áramszükségletének felét tudják kielégíteni, és csökkenthetik a szén-dioxid-kibocsátást.



Nyáron a térségben elég a napsütés a "fehér éjszakák" miatt, amikor nem megy le a nap.



A napelemek a hó és a jég fényvisszaverő hatását, az úgynevezett albedó hatást is kihasználják, és az alacsony hőmérséklet is növeli a hatékonyságukat.



Télen viszont az egész vidék teljes sötétségbe borul október és február között, ilyenkor az Isfjord Radio nem mondhat le teljesen a fosszilis fűtőanyagok használatáról.



A Store Norske más alternatív megoldásokon, így szélerőművek alkalmazásán is gondolkodik, ezzel segítve elő az állomás környezetbaráttá történő átmenetét.



A lépést környezetvédelmi meggondolások és pénzügyi tényezők egyaránt indokolják, a dízelolaj megvásárlása és szállítása igen költséges, míg a napelemek karbantartása egyszerű és olcsó - mondta Mons Ole Sellevoltd.



A cél az, hogy a létesítményben kísérleti céllal hasznosítsák az alternatív energiaforrást annak megállapítására, hogy a technológia felhasználható-e a többi 1500 északi-sarkvidéki létesítményben, illetve településen, amely nincs rákötve a hagyományos elektromos hálózatra, de ahol szintén szükség lenne a megújuló energiaforrások bevezetésére - tette hozzá a tanácsadó.