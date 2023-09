Csillagászat

Naponta többször megrázkódik a Hold

A holdi aktivitás újonnan felfedezett megértése jelentős következményekkel jár a jövőbeli holdi küldetések, köztük a NASA ambiciózus Artemis-programja szempontjából. 2023.09.14 10:10 ma.hu

A Hold, amely egykor évmilliárdokkal ezelőtt a geológiai tevékenység melegágya volt, ma olyan jellegzetességek révén őrzi viharos múltját, mint a kialudt vulkánok és lávatölcsérek. Geológiai csendje ellenére a Holdon az árapályok és a hőmérséklet-változás okozta rendszeres holdrengések egyedülálló lehetőséget nyújtanak a tudományos kutatásra.



A tudósok figyelemre méltó holdi titkot tártak fel: a hold naponta kétszer reng a reggeli rengésekkel, amelyek az Apollo-17 holdraszálló űrhajóból erednek.



A Kaliforniai Technológiai Intézet (Caltech) kutatóinak köszönhetően a NASA által finanszírozott, nemrégiben végzett tanulmányból származó felfedezés új betekintést nyújt a Hold geológiai tevékenységébe, amelynek következményei lehetnek a jövőbeli holdi küldetésekre vonatkozóan.



Az úttörő tanulmányban, amelyet Francesco Civilini, a Caltech egykori posztdoktora, a NASA Marshall Űrrepülési Központ munkatársa vezetett, a kutatók újraelemezték az Apollo 17 1970-es évekbeli küldetése során gyűjtött szeizmikus adatokat. Elemzésük meglepő mintázatot tárt fel: a holdrengések pontosan egybeesnek a Nap mozgásával, mind a Nap zenitre emelkedésekor, mind a Nap fokozatos lenyugvásakor bekövetkeznek, ami a kutatócsoport által "holdi ébresztőórának" nevezett jelenséget eredményezi.



"Minden holdi reggel, amikor a Nap a leszállóegységet éri, elkezd pattogni. Öt-hat percenként egy újabb, öt-hét földi órán keresztül. Ezek hihetetlenül szabályosak és ismétlődőek voltak" - mondja Allen Husker, a geofizika kutatóprofesszora és az új tanulmány társszerzője.

A holdrengéseket elsősorban a Hold szélsőséges hőmérséklet-ingadozásai váltják ki, amelyek a nappali 121 Celsius fokos perzselő csúcsértékektől az éjszakai -98 fokos fagyos mélypontokig terjednek. Ezek a hőmérséklet-ingadozások a holdfelszín gyors tágulását és összehúzódását okozzák, ami apró, de érzékelhető szeizmikus eseményeket generál.



A tanulmány nemcsak e holdrengések ritmikus jellegét tárta fel, hanem azt is megállapította, hogy a reggeli rengések magának az Apollo-17 leszállóegységnek a közelében keletkeztek. Ahogy a napfény minden reggel elérte a leszállóegységet, annak felszíne felmelegedett, ami a közeli szeizmométerek által érzékelt rezgésekhez vezetett.



Az információk befolyásolhatják az Artemis Base Camphez és a Nemzetközi Holdkutató Állomáshoz (ILRS) hasonló holdi bázisok építését is, hangsúlyozva a kompozit anyagok használatát a helyi rengések minimalizálása érdekében.



A szeizmikus aktivitás továbbá értékes eszközként szolgál a Hold belsejének feltárásához és a felszín alatti erőforrások, például a vízjég felfedezéséhez. A kutatók azt remélik, hogy e rengések szeizmikus jeleit elemezve feltérképezhetik a felszín alatti kráterezést és értékes lelőhelyeket találhatnak.



A tanulmány eredményeit a Journal of Geophysical Research - Planets című folyóiratban tették közzé.