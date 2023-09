Tudomány

Négy római kori kardot találtak Izraelben

Négy, a Bar Kochba-felkelés idejéből származó római kardot és egy gerelyt találtak Izraelben régészek - jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szerdán.



Az archeológusok szerint a fegyvereket zsidó felkelők zsákmányolhatták római katonáktól, majd rejtették el azokat a Júdeai sivatagban mintegy 1900 évvel ezelőtt. Az Ein Gedi Természetvédelmi Terület egyik barlangjának titkos kamrájában bukkantak a kiváló állapotban fennmaradt hosszú, egyenes kardokra és a gerelyfejre.



A The Jerusalem Post című újság hírportálja az IAA egyik munkatársára hivatkozva bejelentette: lehetséges, hogy a jövőben sikerül egy egykor élt ember DNS-ét is azonosítani a kardokon, s ez további érdekes részletekkel szolgálhat majd. Három kard pengéje 60-65 cm hosszú, a negyediké csak 45 centiméteres.



Az Ariel Egyetem két tudósa, Aszaf Gayer és Boaz Langford geológus azért kutatta a fegyvereket rejtő barlangot, hogy multispektrális felvételeket készítsenek az egyik cseppkövön korábban megtalált, tintával írt héber feliratokról. Eközben bukkantak rá véletlenül a rejtekhelyre, ahol fa- és bőrdarabokat, és szíjakat is találtak, melyek egykor a kardok hüvelyét alkothatták.



Eitan Klein, az IAA egyik igazgatója szerint a lázadók azért helyezték el ezen a titkos helyen a fegyvereket, mert nem akarták, hogy a római hatóságok tudomást szerezzenek birtoklásukról.



A kutatók megpróbálják azonosítani az egykori tulajdonosokat, hogy hol és kik készítették a fegyvereket, és meghatározni az elrejtésükhöz vezető történelmi eseményt. Jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az i.sz. 132-135 közötti Bar Kochba-lázadáshoz köthetően kerültek a barlangba.



Az ókori római fegyvereket szerda délelőtt mutatták be egy sajtótájékoztatón, és felfedezésük szerepel a hat év térségben végzett régészeti kutatásait és ásatásait összefoglaló New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers (Új tanulmányok a Júdeai sivatag régészetéről: tanulmánygyűjtemény) című kiadványban.