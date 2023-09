Tudomány

Véletlenül találtak 70 dinoszaurusz lábnyomot Texasban

Amikor a szélsőséges időjárási körülmények miatt a vízszint visszahúzódott, a Dallastól délre fekvő Dinosaur Valley State Park önkéntesei őslénykori lábnyomok elképesztő kincsesbányájára bukkantak. 2023.09.03 09:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Texasban, a perzselő nyár és az egyre súlyosbodó szárazság közepette ismét figyelemreméltó felfedezést tettek közzé: óriási dinoszaurusznyomokat tártak fel, amelyekről úgy vélik, hogy körülbelül 110 millió évesek.



"Soha nem láttam még ennyi dinoszaurusznyomot. Izgalmas olyasmit látni, amit még senki más nem látott; bizonyos értelemben majdnem olyan, mint egy kincsvadászat" - mondta Paul Baker, a park kiskereskedelmi vezetője.



A Dinosaur Valley State Park már régóta a dinoszauruszok szerelmeseinek és a turistáknak a menedéke, mivel rengeteg sauropoda és theropoda nyoma található itt, amelyek nagyjából 113 millió évvel ezelőttre nyúlnak vissza. A látogatók jellemzően a ma már száraz Paluxy folyóhoz áramlanak, hogy olyan tevékenységeket folytassanak, mint a horgászat, az úszás és a kajakozás.



Az idei nyár könyörtelen szárazsága azonban pusztítóan hatott a régióra, mivel a szélsőséges szárazság most Texas több mint egyharmadát sújtja. A folyómeder, amely egykor hemzsegett az élettől, mára csontszáraz lett.



E környezeti kihívások közepette a dinoszaurusznyomok felfedezése reményt ad. Glen Kuban, a terület veteránja, aki több mint négy évtizede tanulmányozza a Paluxy dinoszaurusznyomokat, a park két kiemelkedő lelőhelyének megtisztítására és feltérképezésére összpontosít: a Ballroom és a Denio lelőhelyekre. Ezeknek az erőfeszítéseknek a célja, hogy bővítsék a park nyomvonalának feltérképezését, beleértve azokat is, amelyek korábban mocsárban és vízben voltak.



"Fontos tisztázni, hogy az aszály nem varázsolja elő a nyomokat érintetlen állapotban. Még ha a folyó száraz is, a nyomok jellemzően nagy mennyiségű kavics, homok és kiszáradt iszap alatt vannak. Sok önkéntesnek sok napba - ebben az esetben hetekbe - telik, hogy eltávolítsa a nyomokat borító és kitöltő üledéket" - mondta Kuban az amerikai médiának.



Az újonnan talált nyomok elemzése arra utal, hogy két theropoda fajhoz tartoznak: Az Acrocanthosauruséhoz, amely akár 7 tonnát is nyomhat, és a Sauropodseidenéhez (Paluxysaurus), amely elképesztő, 44 tonnás. Lényeges azonban megjegyezni, hogy a szárazság nem varázsolta a nyomokat érintetlen állapotban a felszínre.



Tavaly Kuban egy önkéntesekből álló csoportot vezetett, köztük a Dallasi Paleontológiai Társaság, a Master Naturalists és a Dinosaur Valley State Park barátai csoport tagjait, akik megtisztították és feltérképezték Észak-Amerika leghosszabb dinoszauruszfarkát, valamint több közeli nyomot.



Bár a szárazság lehetővé tette a kutatók számára, hogy a múltban kutakodjanak és krónikázzanak, a tudósok hangsúlyozzák, hogy nem szabad alábecsülni a folyamatos szárazságot és a rekordmagas hőmérsékletet. Az őskori kincsek feltárásának izgalma ellenére az egykor gyönyörű Paluxy folyó elvesztése csapást mért a közösségre.