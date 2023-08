Történelem

Egy 17. században létesült temető maradványai kerültek elő a II. kerületben

Egy 1600-as évek végén létesült temető maradványai kerültek elő Budapest II. kerületében, a Szász Károly utcában - közölte a fővárosi kerület önkormányzata csütörtökön az MTI-vel.



Az Őrsi Gergely, kerületi polgármester által jegyzett közlemény szerint a temető maradványaira a Fővárosi Vízművek által végzett munkálatok során bukkantak rá. Mint írták, a feltárt koporsómaradványok és emberi csontok vizsgálatából kiderült, hogy azok száz évnél is régebbiek.



Az önkormányzat történészeket vont be a vizsgálatba, és a Budapesti Történeti Múzeum munkatársainak segítségével állapították meg, hogy minden bizonnyal egy ennél is régebbi temetőt tártak fel, amelyben a 17. század végén, a török hódoltság alól felszabadult budai lakosokat helyezték örök nyugalomra - ismertették.



A feltárt síroknak az önkormányzat igyekszik méltó körülmények között emléket állítani, csütörtökön pedig elszállítottak egy három tonnás sziklát, amely szintén az egykori temető területén lehetett, így a Szász Károly utca felújítási munkálatai zavartalanul folytatódnak - olvasható a II. kerületi önkormányzat közleményében.