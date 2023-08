Rejtélyes erődöt találtak az Ohridi-tó mélyén

Rejtélyes, víz alatti erődre leltek régészek és búvárok az Ohridi-tó albániai részén - közölte a Vesti.mk északmacedón hírportál csütörtökön.



A térség legrégibb és legmélyebb tavában a tudósok szerint vélhetőleg Európa egyik legkorábbi erődítményét fedezték fel.



A Balkán gyöngyszemének nevezett tó albán partjához közeli Linnél találták meg az erődített települést, amely a vízre épült. A cölöpökön álló falu a kutatók szerint több száz évvel régebbi, mint az eddig ismert legkorábbi tóvidéki települések.



A régészek figyelmét azonban az ősi település mellett egy furcsaság is felkeltette. A tóban talált maradványok arra utalnak, hogy a 200-250 fős települést barikád vette körül, az ott lakók "erdőnyi" fát vágtak ki ahhoz, hogy hegyes rönkökkel védjék meg magukat. A búvárok mintegy százezer ilyen rönköt találtak a tó fenekén, arra azonban egyelőre nincs válasz, hogy a nyolcezer évvel ezelőtti település lakói mi ellen védekeztek ilyen intenzíven.



Ilir Gjepali albán régész közölte, hogy az Ohridi-tó körülbelül egymillió éves, a környékén élők földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, a területen az évek során többezeréves magvakat, illetve növényi, valamint állati maradványokat találtak.

8,000-Year-Old Neolithic Village Found at the Bottom of an Albanian Lake.



Beneath the turquoise waters of Lake Ohrid in Albania, archeologists have uncovered what may be one of Europe's earliest sedentary communities.



