Történelem

Drakula grófja valóban vért könnyezett

Egy vegyészkutatókból álló csapat által vezetett úttörő tanulmány új fényt derített azokra a rejtélyes egészségügyi állapotokra, amelyek Vlad Tepest, a híres 15. századi havasalföldi uralkodót, a Drakula legendás alakjának ihletőjét sújtották.



A Cataniai Egyetem, a SpringStyle Tech Design Ltd, a Román Nemzeti Levéltár és a Politecnico di Milano kutatói nemrégiben Vlad Drăculea levelezésében mélyedtek el, és azóta érdekes bizonyítékokat tártak fel, amelyek a történelmi személyiség által elszenvedett számos betegségre utalnak.



A csapat tanulmányában aprólékosan megvizsgálták Vlad Drăculea három levelét, különös tekintettel az írás során hátrahagyott kémiai maradványokra. A kutatók egy innovatív, etilén-vinil-acetátot alkalmazó technika segítségével károsodás nélkül vonták ki az anyagot a papírból. Az ezt követő tömegspektrometriás elemzés rengeteg információt tárt fel a herceg lehetséges egészségügyi problémáiról.



A legmegdöbbentőbb eredmények között szerepel annak a jele, hogy Vlad Tepes egy ritka genetikai rendellenességben, az úgynevezett ciliopátiában szenvedhetett, amely a sejtműködést és a szervek egészségét veszélyeztetheti. Emellett gyulladásos betegségre utaló jeleket is találtak, ami a légutak és a bőr lehetséges megbetegedéseire utalnak.



Talán a legmegragadóbb felfedezés az, hogy hemolakriában szenvedett, ez egy olyan ritka betegség, amelyben a vér keveredik a könnycsatornákban lévő folyadékkal, ami vérrel színezett könnyek megjelenéséhez vezet. A megdöbbentő részlet új perspektívát nyújthat a herceg viselkedéséről és élményeiről szóló történelmi beszámolókhoz képest.



Vlad Drăculea, aki Havasalföld brutális védelméről és ellenségeinek hátborzongató felnyársalásáról ismert, régóta lenyűgözi a történészeket és a hátborzongató dolgok kedvelőit. A fejedelem, aki sokak szívébe rettegést szított, ma már nemcsak kegyetlensége miatt maradhat emlékezetes, hanem az őt ért esetleges fizikai megpróbáltatások miatt is.



A tanulmány eredményeit az Analytical Chemistry folyóiratban tették közzé.