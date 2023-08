Tudomány

Sikeresen feljuttatta a világűr határára az első turistákat a Virgin Galactic

Feljuttatta a világűr határára az első turistákat csütörtökön a Virgin Galactic - jelentette be a Richard Branson amerikai milliárdos által alapított űripari vállalat.



A VSS Unity űrrepülőgépen a két pilótán kívül még négy ember utazott, a vállalat egy instruktora és három turista. Az Új-Mexikóból útnak indított jármű 88,51 kilométeres magasságba emelkedett, elérve ezzel a világűr határát. Ott pár percet tartózkodott, az utasok megcsodálhatták a Föld görbületét, és rövid ideig megtapasztalhatták a súlytalanságot is.



A Galactic 02 elnevezésű misszió a vállalat második kereskedelmi járata volt, az elsőt június végén indították. Akkor a fedélzeten nem turisták utaztak, hanem az olasz légierő három kutatója.



Korábban a Virgin Galactic több tesztrepülést végrehajtott, egyik alkalommal, 2021-ben maga Richard Branson is járt az űrben saját űrhajóján. A cég tervei szerint havonta indítanak majd kereskedelmi járatokat a világűr határára. Eddig már mintegy 800 érdeklődő vásárolt jegyet.



Az űrturizmus piacán a Virgin Galactic versenytársa az Amazont alapító Jeff Bezos űripari cége, a Blue Origin, amely több hasonló utat teljesített.