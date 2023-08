Felbocsátották a Luna-25 holdállomást Oroszországból - videó

Egy Szojuz-2.1b hordozórakéta fedélzetén felbocsátották a Hold felé a Luna-25 automatikus állomást pénteken a Moszkvától 5450 kilométerre keletre található Vosztocsnij űrrepülőtérről.



Ez az orosz holdkutatási program első küldetése. Az előző, Luna-24 állomás, amelyet még 1976-ban a Szovjetunióból bocsátottak fel, 170 grammnyi talajmintát hozott vissza a Földre.



A Roszkoszmosz orosz állami űrügynökség tájékoztatása szerint a tervek szerint a Luna-25-é lesz az első leszállás a Hold déli pólusának nehéz terepviszonyai közepette, a Boguszlavszkij-krátertől északra, abban a régióban, amelyet nem ér el a napfény. Korábban az összes állomás az egyenlítői zónában landolt.



A Luna-25 állomás fő feladata a Hold pólusközeli régiójában a talajösszetétel elemzése, víz jelenlétére vonatkozó hipotézisek megerősítése vagy cáfolása. Fúrószerkezete 40 centiméter mélyen hatol majd be a bolygó felszínébe. Az állomással a leszállás új technológiáját is kipróbálják.



A repülés normál program szerint négytől öt és fél napig tart majd. Az állomás három-hét napot tölt majd egy mintegy 100 kilométer magas Hold körüli pályán, hogy felkészüljön a puha leszállásra.



A Luna-25 szerkezete két fő részből áll: az alsó leszálló platformból és a felső műszerkonténerből. Az állomás fedélzetén mintegy 31 kilogrammnyi tudományos berendezés található, amelyet a holdi regolit (törmelékes kőzetréteg) és az exoszféra tanulmányozására terveztek. Manipulátora a talaj feltárására és talajminta vételére képes. A tudományos munka időtartamát egy évre tervezték.



A 2027-ben indítani tervezett Luna-26, majd a későbbiekben a Luna-27 és Luna-28 állomások összetettebb tudományos feladatokat fognak ellátni. Az utolsó a Hold sarkvidéki anyagából hoz majd vissza mintát Földre.



Az orosz űrhajósok holdra szállását 2030-ra ütemezte be a Roszkoszmosz.

⚡️ After successfully launching aboard the Soyuz-2.1b rocket today, the Luna-25 vehicle will travel 5 days to enter Moon orbit.



On the 21st of August it'll attempt the first ever soft-landing on the South Pole of the Moon, covered in rough terrain and perpetually dark areas pic.twitter.com/N6PrutP989