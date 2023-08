Itt vannak az indiai Hold-misszió első képei - videó

Az indiai Chandrayaan-3 űrszonda végrehajtotta első Hold körüli pályamódosítási manőverét, miután egy nappal korábban sikeresen pályára állt - jelentette be vasárnap az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).



A Chandrayaan-3 csapata által a Twitter/X-en megosztott videón a Hold bámulatos látványa látható, amelyet az űrszonda fedélzeti kamerája rögzített a pályára állítás során.



A következő műveletet a jármű keringési sebességének további csökkentésére augusztus 9-én tervezik. A pályaelhagyási manőverek után az űrszonda augusztus 23-án megkísérli a puha leszállást (becsapódással nem járó) a Hold felszínén.



A Chandrayaan-3, a harmadik indiai holdkutató küldetés július 14-én indult, és célja a puha landolás a Hold felszínén.



Ha a küldetés sikeres lesz, India lesz a negyedik ország, amelyiknek sikerült puha holdraszállást végrehajtania, csatlakozva az Egyesült Államokhoz, a Szovjetunióhoz és Kínához. Azzal az egyedülálló kiváltsággal is rendelkezik majd, hogy az első nemzet lesz, amelyik a Hold déli pólusán landol.

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c