Egy űrrakéta darabja lehet

Ismeretlen eredetű, hengeralakú tárgyra bukkantak az ausztrál partoknál

Nagyméretű, hengeralakú tárgyra bukkantak az ausztrál partoknál, a vizsgálatban részt vevő ausztrál űrügynökség nem zárta ki, hogy egy űrrakéta leszakadt darabjáról van szó - jelentette a The Guardian című brit napilap hétfőn.



A kétméteres, fémből készült tárgyat Green Head településnél, 250 kilométerre a nyugat-ausztráliai Perth-től találták meg szombaton, a területet lezárták, a lakosságot pedig óvatosságra intették.



Jóllehet a henger - a közösségi médiára is felkerült képek tanúsága alapján - vélhetően valamilyen nagyobb tárgyról szakadhatott le, a hatóságok kizárták azt a feltételezést, hogy egy kereskedelmi repülőgép - például a 2014-ben eltűnt maláj utasszállító - darabjáról lenne szó.



Az ausztráliai űrügynökség részéről bejelentették, elképzelhető, hogy a tárgy egy más ország által felbocsátott űrrakéta egy darabja.



Brad Tucker ausztrál asztrofizikus a WAToday című ausztrál hírportálnak azt mondta, nem kizárt, hogy a henger a kilövésnél esett le a rakétáról, és hozzátette: amennyiben így van, a nyomozás során bizonyára megtalálják a hengeren az azonosítást megkönnyítő sorozatszámot. Sokan feltételezik, hogy indiai rakéta harmadik szakaszáról van szó.



A vizsgálatba a hadsereget is bevonták.