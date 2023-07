Elárvereznek két dinoszaurusz-csontvázat - videó

Két dinoszaurusz-csontvázat, egy repülő őshüllő és egy Loch Ness-i szörnyhöz hasonlító vízi plezioszaurusz megkövesedett maradványait bocsátja árverésre a Sotheby's aukciósház New Yorkban.



A több tízmillió évvel ezelőtt élt állatok csontvázai július 26-án kerülnek kalapács alá. Egyikük egy pteranodon, egy hatméteres szárnyfesztávolságú, hatalmas, madárszerű állat volt, amely körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt. Másikuk egy plezioszaurusz, egy 3,3 méteres tengeri hüllő, egyes feltételezések szerint a Loch Ness-i szörny legendájának ihletője.



A pteranodont Hórusznak nevezték el a sólyomfejű egyiptomi isten után, és 2002-ben fedezték fel Kansasban, egy olyan területen, amely a krétakorban egy Észak-Amerikát kettészelő beltenger lehetett - közölte a Sotheby's helyi idő szerint kedden.



A pteranodon a valaha élt legnagyobb szárnyas lények egyike, és a víz felett repülve, hosszú csőre segítségével fogott halat. Az aukciósház szerint a példány csontjai szinte teljes épségben fennmaradtak, ami ekkora méretben rendkívüli ritkaságnak mondható. A Sotheby's 4-6 millió dollárra becsülte az értékét.



A 3,3 méter hosszú plezioszauruszt az 1990-es években fedezték fel az angliai Gloucestershire-ben, és úgy vélik, hogy körülbelül 190 millió évvel ezelőtt élt. A Sotheby's szerint az állat nagyon hasonlít a skót folklór Loch Ness-i szörnyetegéhez, mert hosszú nyakával, kis fejével és uszonyaival megfelel a legendás szörnyről készült leírásoknak. A Sotheby's a példányt Nessie-nek nevezte el. Becsült értéke 600-800 ezer dollár.



A címlapfotó illusztráció.

